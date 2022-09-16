ColorOS 13逐步推送：9月份升级计划上线

作者：白伫

【天极网手机频道】ColorOS 13以“水生万物”为主题，不论是全新的水生设计理念还是ColorOS超算平台，可以看到OPPO站在用户的角度，致力于带来更为舒适轻盈的系统体验，智慧感知也让我们进一步更贴近OPPO一直以来倡导的智美生活。经过一段时间基于对Andiroid 13的ColoOS 13招募内测，我们等到了ColorOS官方公布2022年到2023年的公测计划。

更新时间变得更加精确，9月份的升级计划已安排上线。9月16日，OPPO适配Find X3 Pro摄影师版、Find X3 Pro 火星探索版、Find X3 Pro、Find X3机型;一加适配一加 9 Pro 5G、一加9 5G机型。9月23日，OPPO适配OPPO Reno8 Pro+ 5G机型。9月28日，OPPO适配Find X5 Pro天玑版，一加适配一加Ace手机。属于以上机型的用户，想提前升级公测版本体验ColorOS 13，可以按照推送的时间内参与公测招募计划。

正式版升级适配计划，9月23日，OPPO Find X5、OPPO Find X5 Pro、一加10 Pro 5G将会迎来首批正式版ColorOS 13的升级。而剩下的机型，公测升级计划会在后面继续安排。当然正式版同样将采取逐步推送方式，并非全量推送时间。

这次很明显的一个方面就是流畅性用机体验，之前备受吐槽的后台能力得到改善。在公测招募计划时间内选择升级ColorOS 13，8GB版本OPPO Find X5 Pro后台同时开启18个应用的前提下，重载场景下丢帧率降低了25%。日常打开多个大型应用，应用之间的切换与使用依然保持流畅。

据悉ColorOS 13升级计划预计覆盖1.7亿用户，是ColorOS有史以来最大规模的一次升级。也是ColorOS 13全球首发Android 13版本，ColorOS系统连续四年首发Android最新系统版本。升级计划时间从9月份开始到明年，也算是系统更新的必经之路了。正式版已经逐步推送，一般稳定性较高，但仍建议大家在升级前对重要数据进行备份。ColorOS 13的公测升级计划会在公布的时间兑现，基本上2023年上半年全部实现ColorOS 13正式版的适配。