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倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待

天极网手机频道 2018. 11. 09 作者：毛毛 责编：罗洁卿
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　　【天极网手机频道】OPPO R17 Pro已经开启首销倒计时，今日上午10点OPPO官方微博便发出了最新倒计时2天的海报，笔者则默默地掰着手指头数着日子盼着首销赶紧到来。

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待

　　其实对于OPPO R17 Pro的到来，可不止笔者一个人按耐不住心情，广大网友对于R17 Pro也是期待无比，许多网友在OPPO官方微博中留言“期待OPPO R17 Pro”、“颜色太好看了”、“夜拍好看”等等，可见OPPO R17 Pro确实是靠实力吸粉啊!

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
OPPO官微截取部分留言

　　虽然OPPO R17 Pro还未上市，但其魅力实在太强大，除了吸引了国内的众多用户外，就连国外用户都成了R17 Pro的粉丝。国外媒体也对OPPO R17 Pro进行评价，均是为R17 Pro强大的夜拍技术、外观、配置以及超闪技术而感到震惊，以“魅力超群”来形容OPPO R17 Pro也不为过。

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
外媒对OPPO R17 Pro的评价

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
外媒对OPPO R17 Pro超级闪充以及外观的评价

　　外国媒体表示：“SuperVOOC超级闪充绝对是一个足够惊喜的技术，它能让你在10分钟通过USB-C接口充满手机40%的电量。对于初次使用来说可能会多花一点时间，但是一旦你适应后，我们保证你会惊讶于它的速度和准确性。”可见外媒对于OPPO的SuperVOOC超级闪充是多么佩服。

　　除了在国外得到了不俗的口碑之外，国内媒体更是对OPPO R17 Pro赞不绝口。

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
部分国内媒体评价

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待

　　部分国内媒体评价

　　OPPO R17 Pro正面采用了6.4寸"水滴"全面屏设计，首发搭载第六代大猩猩玻璃，在屏占比越高的情况下能够更有效的降低碎屏可能性。R17 Pro背面采用的3D雾光玻璃在不同光线和角度下可以看到多个光带组成的幻色渐变效果。凝光层通过特殊雾面蚀刻工艺使玻璃表面形成磨砂质感，实现类似丝绸般顺滑的手感。

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OPPO R17 Pro

　　光感屏幕指纹识别技术的加入更好的实现了全面屏的设计，同时也解决了指纹识别与屏占比之间的矛盾。

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
OPPO R17 Pro

　　令用户最期待的还是OPPO R17 Pro的拍照技术。R17 Pro后置采用了1200万+2000万AI智能双摄，主摄采用索尼IMX362传感器，可智能识别场景。

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
OPPO R17 Pro

　　因为夜间光线条件比较差，要捕捉到足够的光线才能保证夜间成像的质量。R17 Pro的灵动光圈就提供了F2.4和F1.5两档，配合光学防抖还能保证足够高的成片率。加上OIS光学防抖和AI超清引擎在旁辅助，夜拍更加清晰，色彩还原度更高。

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
OPPO R17 Pro灵动光圈

　　2500万像素前置摄像头采用了索尼IMX576传感器，具备f/2.0的大光圈，暗光噪点控制更好、色彩还原度更强，在暗光环境自拍更清晰。

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
OPPO R17 Pro灵动光圈

　　性能方面，OPPO R17 Pro搭载高通骁龙710处理器，采用10nm工艺，能耗更低发热更少;媲美旗舰的6GB/8GB+128GB大运行内存，同时运行多个大型应用或游戏无压力。智能侧边栏能够让你边看剧边发信息，还有什么比这更贴心的吗!

倒计时2天！OPPO R17 Pro魅力太大口碑爆棚引用户期待
OPPO R17 Pro智能侧边栏

　　其实还是那句话，依靠自身实力吸粉，OPPO R17 Pro的魅力就是无限大，这后面离不开OPPO团队的研发与努力。距离开售仅剩两天的时间了，大家做好准备了吗!

作者：毛毛责任编辑：罗洁卿）
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