OPPO折叠屏新机外观曝光，铰链全面升级

【天极网手机频道】据官方确定，OPPO将于12月15日在未来科技大会2022上发布下一代折叠屏机型，由于前代OPPO Find N折叠屏手机的优秀表现，用户对于OPPO即将发布的折叠屏机型充满期待。最近，官方带来预热信息，曝光外观信息。

去年OPPO推出首款折叠屏OPPO Find N，凭借良好的用户体验，这款机型受到无数消费者的追捧，时至今日，OPPO Find N的铰链依然为人津津乐道。这次OPPO将会推出两款折叠屏机型，分别是采用内折的OPPO Find N2以及翻盖式折叠屏Find N2 Flip。

这次官方放出了Find N2 Flip的外观照片，从宣传图中能够看出，这款机型会采用翻盖式折叠设计，拥有一个外屏，或将支持信息接收和语音回复等常用功能。作为首款竖向折叠屏产品，OPPO高级副总裁刘作虎就在公开信中表示，Find N2采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验，带来“超越直板手机的体验”。

此外Find N2 Flip将会采用天玑9000+芯片，后置5000W像素的IMX890以及一颗800万像素的IMX355组成双摄，前置则为一颗3200万像素的IMX709传感器。屏幕方面，Find N2 Flip采用6.8英寸的120Hz刷新率内屏，为三星E6材质，而外屏为一块3.26英寸的小屏。电池容量为4300mAh，支持44W快充，同样使用马里亚纳 ISP芯片和哈苏影像系统，重量仅为191g。

根据此前爆料， OPPO Find N 2 将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池。OPPO Find N2将会搭载骁龙8+的低频芯片，并且这款机型已经现身GeekBench，单核跑出1262分，多核3902分。OPPO Find N2采用一颗5000万像素的IMX890主摄，支持OIS防抖，同时配备一颗4800万像素的IMX581和一颗3200万像素的IMX709镜头，支持2倍光学变焦，内外屏的前置都是3200万像素镜头。

在屏幕方面，OPPO Find N2内屏采用7.1英寸120Hz刷新率的三星E6材质大屏，而外屏是一块5.54英寸的小屏，同样是三星E6材质，拥有120Hz刷新率。OPPO Find N2配备一块4520mAh的电池，支持67W快充，使用自家的马里亚纳 ISP芯片，搭载哈苏影像系统。素皮版本重量达到233g，玻璃面板则是237g，将会采用侧面指纹识别的方式。

在OPPO首款折叠屏Find N上广受用户好评的铰链，也成为用户对OPPO Find N2和Find N2 Flip的期望。在折叠屏手机的关键技术上，拥有专利黑科技的OPPO Find N铰链采用了多达136个零部件以及400余个重点尺寸管控标准，最高精度为 0.01mm，因此能够确保屏幕在开合中不受铰链影响，实现大屏隐痕的效果，且还可带来顺滑的开合手感和悬停功能。可以说，OPPO Find N铰链是目前工艺最复杂、成本最高的折叠屏手机铰链之一。

有消息称，OPPO Find N2将会在此基础上采用全新升级的超轻固精工拟椎式铰链，实现创新材料的应用和关键结构的重构，使得整机大幅减重的同时拥有更强的结构。但实际效果如何，还要等到上市后才能见分晓，不过有着Find N珠玉在前，想必这一代铰链的体验绝对值得用户等待。