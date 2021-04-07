特斯拉回应车内摄像头：北美以外的市场并未激活

作者：Ncc

【天极网手机频道】此前特斯拉 CEO 马斯克在推特上明确表示旗下车型的车内摄像头可以检测车主的目光，这一度引发网友担心特斯拉会通过车内摄像头监控驾驶员的问题。而最近，一组特斯拉车内的摄像头的实拍视频被公布到了社交平台，视频内容显示，特斯拉车内摄像头的清晰度相当高，主副驾驶以及后排的部分位置都清晰可见，不过摄像头也存在一定的遮挡，因此看不清驾驶员是否真正手握方向盘。

4月7日，特斯拉官方发布公告，正式回应这一事件。特斯拉表示，驾驶室摄像头目前在北美以外的市场并没有激活。即使是在美国，车主也可以自由选择是否开启使用。另外，特斯拉还着重强调了其配备了全球领先安全等级的网络安全体系以确保用户隐私保护。不过如果对此仍然心存疑虑，通过物理的方式对摄像头进行遮盖是更令人放心且简单的方式。

据了解，特斯拉车内的这枚摄像头位于车内后视镜上方，特斯拉官方称其主要是用于测试特斯拉电动车的FSD(完全自动驾驶功能)，而在国内市场，FSD功能并未提供，因此这枚摄像头并未启用。不过，即便特斯拉官方承诺将不会收集用户信息，但在隐私问题愈发敏感、隐私意识愈发强烈的国内市场，这枚摄像头的存在仍然让不少消费者产生了担忧。

此外，除了特斯拉，国内多家电动车企也在车内设置了摄像头，新华社更是评论称：「特斯拉们应该明白，车内涉及到的隐私不是你想采，就能采!」，电动车企喜欢讲智能，不过涉及车内信息采集，恐怕以任何理由都不能让消费者放心。