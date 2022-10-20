iPhone SE 4渲染图曝光：外观设计与iPhone XR相似

【天极网手机频道】众所周知，苹果的手机产品线比较简单，除了常规的iPhone数字系列，还有iPhone SE系列。该系列至今仍然保留着传统的Home键、4.7英寸、触控 ID等经典设计，在小屏手机日渐稀缺的今天，显得尤为与众不同。目前iPhone SE系列已迭代至第三代，近期，有关于iPhone SE 4的渲染图曝光，再次引发关注。

从渲染图来看，iPhone SE 4大改以往的外观设计，采用与iPhone XR类似的设计。屏幕方面，弃用原本的Home键，采用一块6.1英寸的LCD刘海屏，中框则为圆润形状设计。影像方面，iPhone SE 4后置预计是1200万像素的单摄镜头。

至于处理器，预计采用A15满血版仿生芯片，甚至保持原有的A15仿生芯片不变。毕竟，今年的iPhone 14采用的也是A15满血版仿生芯片，为了区分开定位，不太可能直接上到A16级别。这也就意味着，本次的iPhone SE 4提升并不会很大，只不过更改了以往的外观设计，正式将其转变为全面屏设计。

其实，iPhone SE 4如此转变已有先兆。我们都知道，今年的iPhone 14系列取消了mini版本，不少人猜测苹果会将它下放至iPhone SE系列。从曝出的渲染图来看，苹果似乎将iPhone mini版本与iPhone SE系列结合起来了，让其成为一款小屏中端产品，在性能方面更是足以比肩高端旗舰。

笔者以为，苹果似乎在逐步规划产品的外在设计，取消Home键便是其一。从iPad mini 6到iPad 10，再到如今的iPhone SE 4，在外观上都趋同于类似的设计。按照产品的更新频率，iPhone SE 4预计会在明年春季发布，想必随着时间的接近，也会有越来越多的爆料信息出来。