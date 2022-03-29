2022年手机品牌推荐度排行榜出炉！OPPO稳占第三

作者：LL

【天极网手机频道】品牌，是消费者对某类产品及产品系列的认知程度，在良莠不齐的市场中，品牌的形象无时无刻不在影响着消费者的选择倾向，手机也不例外。近日，品牌评级与品牌顾问机构Chnbrand公布了2022年手机品牌推荐度排行榜，OPPO排名第三，比2021年提升两位。

据了解，在2022年手机品牌推荐度排行榜中，苹果占据榜首，华为紧追其后，两者相差并不是很大。而作为国内另一大手机厂商，OPPO也不甘示弱，稳占第三，相较于去年的排名，上升了两名。从推荐者比例、被动者比例以及贬损者比例各项指标来看，OPPO表现均不错，特别在贬损者比例这块，更是低于苹果，说明用户对于OPPO的认可度是较高的。

纵观OPPO一年内的动态，短短一年内，OPPO能够取得如此佳绩，其实并不存在侥幸。自2021年下半年至今，OPPO在创新技术、重磅新品、服务升级三大领域均有所布局。

创新技术方面，OPPO“千人千屏”技术检测能力、首个自研NPU芯片“马里亚纳® MariSilicon X”、240W超级闪充技术等一系列创新技术发布，让整个行业看到OPPO强大的研发实力。

重磅新品方面，除了OPPO Reno7系列、OPPO Find N、OPPO Find X5系列等手机之外，OPPO还推出了ColorOS 12、OPPO K9 75英寸电视、OPPO Watch2 、ECG版等关乎用户实际体验的软硬件产品，多领域产品的发布，让用户体验到源于OPPO生态的优势。

服务升级方面，“护屏计划2.0”、防诈专场活动等切实保障用户权益的活动，让OPPO的各项服务再次升级，品牌的良好形象扎根在用户的心中。

笔者以为，品牌形象是一个自建立之初就需要不断维护的存在，可能它本身并不是具象化的，但在品牌方的作用下，会在消费者心中形成一种深刻的印象。倘若消费者通过某个产品、某项服务甚至某个功能，就能立刻联想到OPPO，那么该品牌无疑是成功的，其也会不断受到用户认可，形成良性循环，长久地屹立在整个市场中。