一加Nord 2T或将首发天玑1300 多核跑分比肩骁龙870

作者：云隐

【天极网手机频道】在手机行业，手机厂商发布新品的节奏，往往与芯片厂商的节奏保持高度的一致。每当有新的手机芯片发布，随之而来的也将是各大品牌的新品发布会。自天玑8000系列新品之后，手机行业又即将迎来一波搭载天玑1300的新品手机，目前有爆料信息称，其将在一加Nord2T上首发搭载。

作为联发科今年三月悄然发布的旗舰芯片，天玑1300完全可以看作是天玑1200的升级版。采用台积电6nm制程工艺，拥有八核CPU，包括3GHz的超大核Arm Cortex-A78、三个Arm Cortex A-78大核和四个Arm Cortex A-55效率内核，同时集成Mali-G77 MC9 GPU、第三代APU 3.0、游戏引擎HyperEngine 5.0。

从架构规格来看，可以说基本没什么变化，但是，在影像方面却有所升级。天玑1300主要提升了AI特性，从而在夜景拍摄和HDR方面有所升级，对于拍摄出的画面质量显然是有着不小的细化。关于这款处理器的手法，有爆料信息称将会给到一加Nord 2T。

根据爆料信息显示，一加Nord 2T在安兔兔跑分上跑出了超62万分的分数，整体跑分落后于骁龙870。但从Geekbench测试的数据来看，一加Nord 2T单核成绩为719，多核成绩为2760，多核的跑分成绩足以比肩骁龙870。这也就意味着，在整体性能方面，其实一加Nord 2T在性能上，是接近于搭载骁龙870的手机产品的。

此外，在其他方面，一加Nord 2T采用一块6.43英寸AMOLED挖孔屏，支持最高90Hz;内置4500mAh电池，支持最高80W的快充;采用“5000万像素的主摄+800万像素的广角镜头+200万像素微距镜头”后置三摄影像系统。从以上的相关配置来看，一加Nord 2T预计在两千价位左右，对于性能追求并不高的用户来说，倒是一个不错的选择。