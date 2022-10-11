准备好了吗？华为Mate50E来袭，一款入门级鸿蒙年度最强旗舰

作者：田十二

9月21日上午10点08分，华为Mate50系列全渠道开启首销，线上渠道出现了开售即秒罄的盛况，线下也出现排队取货的热潮。华为Mate50系列之所以如此消费者欢迎是因为该系列手机带来了显著创新，比如全新的昆仑玻璃材质、超光变XMAGE影像系统、全新升级的Harmony OS 3.0系统等等。

现在，华为Mate50系列的新成员Mate50E也正式开启了预售，并将于10月14日10:08首销，128GB 版本售价 3999 元，256GB 版本售价 4499 元。下面就让我们一起来看看，这款入门级鸿蒙年度最强旗舰系列手机有哪些亮点吧！

首先是外观方面，华为Mate50E几乎和华为Mate50保持一致。正面是一块一块6.7英寸FHD+居中打孔OLED直屏，保持了极窄的设计，拥有2700*1224像素分辨率，支持90Hz刷新率、1440Hz高频PWM调光以及300Hz触控采样率。背部的摄像头为Mate50系列家族式的圆环镜头设计，三围分别为161.5×76.1×7.98mm，重约 201g，上手很有质感，加上冰霜银、曜金黑、流光紫三款配色，有着出挑的颜值。

华为Mate50E同样搭载“华为XMAGE影像”系统，有着不俗的影像实力。后置5000万像素主摄+1300万像素的超广角镜头，支持智能可变光圈、物理光圈调用、超级微距、超广角拍摄等玩法。这里不得不说一下十档物理可变光圈，专业模式下，通过十档可调物理光圈，可随心调整景深范围和虚化程度，实现更大的创作空间，同时还为人像拍摄带来了渐进有层次的光学级虚化。笔者在实际拍摄中发现，不管离人物多远都可以拍摄人像模式，而从样张来看，人像主角立体突出，背景虚化自然，人物的肤质优化出色，画面也更具呼吸感。

还有全新的超光变XMAGE影像系统，让成片更具真实感、沁润感、通透感及呼吸感。以XMAGE 鲜艳模式为例，成片的色彩除了有“浓墨重彩”的特点，在处理暗部时能够更加灵活，整体画面也更讨好眼球。首创业界最大、十档可调物理光圈，独树一帜的影像风格将华为Mate50E的影像能力再次拔高，带给我们截然不同拍照体验。

华为Mate 50系列首发搭载鸿蒙操作系统3.0，华为Mate50E同样支持。HarmonyOS 3此次带来了大量创新功能，将日常交互化繁为简，带来一触即达的便捷体验，像超级中转站支持用户将图片、文档、文字等信息暂存至中转站，在不同应用或设备间随心高效流转，还有业界首发超空间存储压缩技术，最多可以为手机节省20G空间。

另外，华为Mate50E内置了和华为Mate50一样的4460mAh电池，支持66W有线快充，45分钟就可以充满电量，而且也支持低电量应急模式，1%低电量后可以通话12分钟，或者10次亮屏、或者4次扫码。让你在关键时刻也能从容不迫。

总体来说，华为Mate50E手机有着不错的综合性能，譬如全新ID外观、巅峰影像以及HarmonyOS 3新功能，带来了与Mate50系列相近的旗舰体验。

最后，10月14日华为#京东超级品牌日#，HUAWEI Mate 50 E新品开售，部分华为手机价保双十一，全店至高优惠2000元，至高12期免息，好物好价不用等。如果你已经心动，那就赶紧行动起来吧！