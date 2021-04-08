SpaceX第24批星链卫星成功发射 推进器B1058第七次回收成功

作者：Ncc

【天极网手机频道】星链是SpaceX、特斯拉创始人马斯克激进的太空计划的一部分，其计划向太空部署1440颗卫星，组成覆盖全球的星链，为地面尤其是偏远地区的用户提供互联网服务。北京时间4月8日凌晨，SpaceX第24批星链卫星成功发射，本次发射的卫星数量以及是60颗，由猎鹰9号运载火箭送入轨道。实际上，按照计划，星链在本月还会有一次发射任务，而本次今年以来SpaceX已经累计进行了10次轨道发射，如果按照这样的频率，今年该公司有望达成40次发射任务。

火箭推进器回收已经是SpaceX发射任务的「饭后甜点」，本次发射完成之后的推进也同样成功完成回收，这也是SpaceX的第79次成功回收。值得一提的是，本次回收已经是一级推进器B1058的第七次成功回收，是SpaceX进入轨道次数最多的推进器之一。B1058于去年5月份面世，是SpaceX首枚将NASA宇航员送入国际空间站的商业火箭。今年1月份，B1058再创历史，创下单次发射将143颗卫星送入太空的记录。

星链计划虽然听起来很酷，但在天文学术界却饱受争议，因为这一项目的目标是在轨卫星1440颗，如此庞大的卫星网络在夜空中闪烁而过，对于天文学家的观测造成了不小的困扰。另外，据《华尔街日报》报道，星链计划目前的使用体验还无法让人满意，在已经实现覆盖并测试的北美地区，星链的信号也时常受到天气的影响，这让它目前看起来更适合在偏远地区用于应急，而非代替普通的网络服务。