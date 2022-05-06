9999元起 华为Mate Xs 2折叠屏手机开售

作者：高志伟

【天极网手机频道】5月6日10:08，新一代折叠旗舰华为Mate Xs 2正式开售。这款折叠屏手机提供雅黑、锦白、霜紫三种配色，其中8GB+256GB售价9999元;8GB+512GB售价11499元;12GB+512GB典藏版售价12999元。

华为Mate Xs 2重量仅255g，是目前最轻的折叠大屏手机，对于重视握持感或者需要更加便携性的用户而言，有明显的提升，毕竟这个重量已经接近很多大屏旗舰手机了。

还有一点值得关注就是――折痕。以往收到折叠屏手机很多网友会询问“能看到折痕吗？”“这很明显不？会不会影响使用？”其实近两年亮相的折叠屏设备的折痕在使用时的影响已经可以忽略不计了，甚至你想要明确地感受到折痕，还需要寻找在“特定的角度”甚至是改变显示内容。

而这一次，华为Mate Xs 2再次优化了铰链设计，凭借独创双旋鹰翼铰链，屏幕平整度相比Mate Xs提升70%。拿到评测机之后，笔者也特别去感受了一番，折痕无论手感还是观感都有所改善，很符合华为提到的“超平整”。在机身强度、可靠性方面，华为Mate Xs 2首创复合强化结构屏幕，抗跌落能力相比Mate Xs提升2.5倍。

大屏体验是折叠屏手机相比传统手机的主要优势，也是华为在折叠屏领域的发力点。华为Mate Xs 2搭载华为首创自适应UI引擎，通过自学习获取原有布局信息，针对大屏显示重新优化布局，更适合大屏用户阅读习惯。截至目前，华为Mate Xs 2在Top 300应用已实现了100%大屏适配，Top 2000应用已实现了90%大屏适配，涵盖阅读、视频、网购、游戏、社交、办公、出行等多个场景，覆盖了消费者使用折叠屏手机的方方面面。