小米12S Ultra的DxoMark评测结果出炉，不敌小米11 Ultra？

作者：骷

【天极网手机频道】近日， DxoMark正式宣布小米12S Ultra的影像测试结果正式出炉，进入DxoMark全球影像排行榜前五，但不敌小米11 Ultra。

早在小米12S Ultra发布之前，雷军就对外表示，这款机型将不会送测DxoMark，即使这款机型是小米首次携手徕卡的产物。

说起小米12S Ultra，给人最大的印象无非就是其背后那个硕大的镜头模组，甚至都比得上一款入门的数码相机了。如此巨大的镜头模组采用了镶嵌金边的设计，极具辨识度。不过也得益于这么大的模组，才能装得下小米和索尼共同研发的IMX 989一英寸传感器。这枚传感器拥有5000万像素，采用Quard-Bayer像素阵列，融合像素后单像素尺寸可以达到3.2μm，具备优异的降噪能力，让画面更加纯净，一英寸的超大传感器带来了超大单帧动态范围，拥有更出色的高光压制能力。

同时搭配与徕卡联合研发的Leica Summiocron 1:1.9-4.1/13-120 ASPH.镜头，覆盖了13mm-120mm焦段，这三颗镜头具备高解析力、高透光率、低色散以及低眩光的表现。并且系统内置两种徕卡风格，分别是徕卡经典以及徕卡生动。

徕卡经典风格可以更精准的还原真实的色彩，通过保留画面中真实的光影明暗对比，让照片呈现出更丰富的细节，也为图像的后期调整预留出空间。徕卡生动风格在真实色彩的基础上，对画面的亮度、饱和度进行的调整，带来更加鲜活画面，更突出画面的色彩。

优秀的硬件基础给了小米12S Ultra出色的影像能力，这从不少购买了这款机型的用户夸赞中也能看出。虽然小米并未主动送测，但是DxoMark依然选择购买零售机并不远千里送往总部测试。小米 12S Ultra 在 DXOMARK 影像测试当中获得 138 分的总分，其中子项目中照片为 144 分，变焦为 96 分，视频为 113 分。

DXOMARK 列举的优点：在高光到极低光之间的各种条件下，风景、城市景观和人像的曝光都很好;照片和视频的动态范围都相当宽广;照片自动对焦在所有照明条件下都是准确的;在纹理保留和图像噪点之间有极好的平衡;图像演色性很有意思，两种徕卡模式提供了不同的演色性，但图像质量相似;长距离变焦的图像质量很好。

DXOMARK 列举的不足：在不同场景中出现一些曝光和 HDR 呈现不稳定的情况;在所有 HDR 条件和低光条件下都没有零快门时滞，测量到的延迟长于 0.3 秒;使用远摄摄像头时，对焦和曝光不稳定;HDR 场景中出现噪点，即使在良好的照明条件下也是如此;逆光场景中偶尔对比度偏低，并出现晕轮，深色调或深褐色皮肤尤其如此;在预览模式中没有 HDR，所见并非所得。

虽然这款机型进入了DxoMark全球影像排行榜的前五，但依然不及排在第三位的小米11 Ultra。而小米11 Ultra则是一款针对DxoMark评测进行了影像部分定向优化的产物，实际影像体验被不少用户诟病。小米12S Ultra在发售后获得普遍好评的情况下竟然不敌小米11 Ultra，不少用户都认为DxoMark所推崇的用数据来衡量影像表现实在有失偏颇。

毕竟如此有“德味”的影像风格岂是能被这区区数据所能左右的？更何况是如此主观的影像表现方面，不同的人有不同的影像风格，自然不能一概而论。只能说DxoMark那一套，现在已经是骗不到用户了。