安卓灵动岛功能齐全已上架，网友：你有的我要有，你没有的我也要有

作者：毛毛

【天极网手机频道】前几天就说了苹果和安卓的“双向奔赴”，前者有灵动岛后者有“灵动鸟”，而这个“灵动鸟”的功能可不比灵动岛的少，可以实现充电和连接耳机提示两个功能，“小组件盒子”可以实现QQ音乐、网易云音乐、Apple Music、Spotify的歌词栏显示以及耳机连接提示，只是由于安卓机型众多，用户需要动手调整插件位置，以尽可能避免通知栏信息遮挡。在安卓用户经过10天的等待之后，外媒MacRumors称“灵动鸟”已经出现在Google Play商店中，并且名为“dynamicSpot”。



dynamicSpot



苹果的灵动岛其实是将丑到极致的感叹号屏换成了这种长条形状的药丸设计，并且用一种巧妙的方式弱化了感叹号屏所存在的问题，而这块区域就是灵动岛。灵动岛会以醒目的方式弹出音乐、赛事比分、FaceTime通话等各种消息，实时变化显示重要的提醒、通知和活动以及AOD息屏显示等功能，带来了使用上的交互与灵动。在居中药丸区域实现清晰连贯地显示提醒和后台活动，全新直观的方式与iPhone进行交互，模糊硬件和软件之间的界限，流畅扩展成为不同形态。并且，iPhone 14 Pro灵动岛还可以搭配不同App支持各种动效设计，支持第三方APP，这也就意味着该功能有着更加丰富的玩法还有待开发挖掘。



灵动岛

再来看看dynamicSpot的设计。根据开发者的描述，dynamicSpot提供歌曲、计时器、电池状态的播放控制，还将推出更多功能，包括苹果灵动岛所没有的个性化定制功能，dynamicSpot可以改变互动设置，选择何时显示或隐藏弹出窗口或指定应用程序出现。网友甚至调侃道灵动岛有的灵动鸟要有，灵动岛没有的灵动鸟也要有!

要说丢人吧，似乎又不完全丢人，毕竟dynamicSpot还有很多苹果灵动岛没有的功能，只不过这个APP确实没必要下载，毕竟安卓机大部分都是全面屏设计，何必又在屏幕上多增加一条黑色区域(据悉此长条可移动)呢？这不仅不美观而且和安卓机现在的设计一点都不搭，况且苹果这样的设计就是为了美化一下刘海屏的丑陋，加上目前很多第三方APP都还没适配，如果非要试一下的用户也不拦着，但上了岛之后就会发现其实也就是那么一回事。

一起说说看，你会下载这款安卓版的“灵动鸟”还是直接去买iPhone 14 Pro系列呢？