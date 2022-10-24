双十一入手新装备 ROG游戏手机6定金100抵200，加赠酷冷风扇6

【天极网手机频道】手游随时随地即可上手的便捷性，让其成为了不少用户日常的休闲娱乐方式。而想要打好游戏，除了经常练习外，一台性能强悍、屏幕出色、操作顺滑、功能强大的手机同样必不可少，让游戏体验更上一层楼，腾讯ROG游戏手机6系列便是你绝佳的游戏装备。

如今正值双11购物节，ROG游戏手机6已经开启预售，定金100可抵200元，12GB+256GB版本仅需4899元，16GB+512GB版本为5699元，还可以领100元PLUS券/学生券，到手更超值，还赠送价值599元的酷冷风扇6，入手绝对不亏。

ROG游戏手机6采用了未来主义设计，有暗影黑和幻影白两种配色可选，背部配备基于炫彩点阵设计的ROG Logo信仰灯效，提供混色、频闪、呼吸等多种灯效，在来电、启动游戏、充电等多种场景时会显示独家特效，并且支持自定义，玩家可尽情打造专属电竞风。

它配备了一块6.78英寸的三星AMOLED电竞屏，有着165Hz的超高刷新率以及720 Hz的触控采样率，不仅看着更加流畅，而且操作更加丝滑，帮助玩家在游戏对局中抢占先机，配合上高端的 X 轴线性振动马达和对称双正向立体声扬声器，沉浸游戏触手可得。色彩方面，其屏幕支持111% DCI-P3色域，每一块屏幕出厂前都经过色彩校准，ΔE<1，达到专业显示器的色彩水平，具备更加精准的色彩显示。

作为一款游戏手机，强悍的性能更是必不可少，ROG游戏手机6搭载了高通骁龙8+ Gen1移动平台，采用了台积电4nm先进工艺，主频达到了3.2GHz，安兔兔跑分可达110万+，轻松应对当下各种游戏。

同时为了持续的高性能输出，采用了矩阵式液冷散热架构6.0，延续了CPU中置设计，让热源远离玩家的手部握持区域，握持更加舒适。配合上酷冷风扇6则能进一步强化散热，让手机温度进一步下降。

ROG游戏手机6还配有2×3 Plus肩键，全新的AirTrigger 6提供了更高的灵敏度和新增的控制手势，配合上体感操控功能以及风扇上的4颗按键，最多可映射20个触摸点位，让你在游戏中有着丰富的键位控制选择，秀出更加精彩的操作。

除了这些之外，ROG游戏手机6内置的智控中心还可以给玩家丰富的个性化设置，可以调节触控、显示、性能、网络等诸多方面，游戏精灵还提供通知屏蔽、来电屏蔽、锁定亮度、实时信息、防误触、息屏挂机等丰富功能。

可以说，腾讯ROG游戏手机6全方位满足了玩家的游戏体验需求，不失为一款游戏利器，各位朋友心动不如行动，赶快预定下单吧~

12GB+256GB版本：https://item.jd.com/100026071959.html#crumb-wrap

16GB+512GB版本：https://item.jd.com/100026071991.html#crumb-wrap