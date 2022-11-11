联发科天玑9200深度解析：创新技术赋能体验，硬件光追布局未来

【天极网手机频道】前几天，联发科发布了全新的旗舰芯片――天玑9200，除了参数上拉满的常规操作外，天玑9200也应用了多项全新的技术，增加了一些新的特性，相比之前的芯片再次向上迈了一个台阶，今天笔者就结合发布会的信息以及现场的一些实际体验，和大家聊聊这款旗舰芯片。

CPU一小步GPU一大步 高能效低功耗依旧重要

作为联发科又一款面向旗舰手机市场的力作，天玑9200在堆料这块依旧是非常到位的。它采用了台积电的第二代4nm工艺，鉴于第一代台积电4nm工艺在功耗和发热方面的良好表现，这次迭代升级的版本应该是很靠谱的。

CPU这块用的是第二代Armv9架构，内部集成了170亿晶体管，依旧延续了“1+3+4”核心组合，1颗主频高达3.05GHz的Cortex-X3超大核，3颗主频为2.85GHz 的Cortex-A715大核以及4颗1.8GHz的Cortex-A510核心。超大核和大核都进行了迭代升级，不过频率与之前保持了一致，看起来比较的保守，或者说很稳，应该是为明年的升级版本留了一些空间。GPU这块则采用了ARM目前最新、最高端的Immortalis-G715 MC11，同时还支持LPDDR5X 8533Mbps内存和8通道UFS4.0闪存。

俗话说不服跑个分，那咱就跑一个，使用的是发布会现场联发科的工程机，它搭载着天玑9200处理器，并且配有12GB LPDDR5X 8533Mbps内存和256GB的UFS 4.0闪存，配置都拉满了。

正好与我们之前测试过的搭载天玑9000处理器的旗舰产品进行下对比。

其实从测试成绩来看，天玑9200在CPU这块的提升幅度不算大，属于往上迈了一小步，而GPU这块则完全可以用暴涨来形容了，各项跑分领先天玑9000约39%-53%，只能说这波够顶。我觉得激进一些的厂商肯定还能再榨出一些性能，像去年的ROG调教出来的天玑9000+就足够强悍。

除了CPU和GPU性能外，全新的LPDDR5X 8533Mbps内存和UFS4.0闪存的提升也是很明显的，在安兔兔MEM项目上对比LPDDR5X 7500Mbps+满血UFS3.1的组合提升了约14%，游戏的加载和文件的传输速度都会有所提升。

如此的性能，游戏体验肯定是不在话下，在现场我们也简单体验完了《和平精英》(90帧)、《王者荣耀》(120帧+极致)以及《原神》(60帧+极高)等热门手游，流畅度完全是没啥问题的，而且《原神》的帧率肉眼可见稳了(没测到帧率)。

官方给的数据大家也可以看看，主流游戏都是满帧了。

当然，相比于极限性能上的提升，联发科在此次发布会上还强调了高能效和低功耗。得益于全新的制程工艺和新架构CPU，天玑9200与天玑9000相比，在CPU峰值性能下，功耗要低25%，相同GPU性能下功耗更是低了41%，在网页浏览、微信、视频播放等场景能够省电15%-20%，个人热点更是可以节省70%，游戏等高负载场景则可以节省15%-20%的。而且天玑9200的性能核心全部支持64位应用，干相同的事效率更高。另外，天玑9200升级到了6nm无线连接芯片，对比前代蓝牙功耗省33%，Wi-Fi功耗更是省了70%。我只能说高能效，低能耗，发哥是认真的。

另外，天玑9200还采用了创新旗舰封装设计，散热能力提升了10%，而且芯片从20度到95度温升速度比前代延缓4倍，这无疑给了手机厂商在散热设计上更大空间，更好地去平衡发热和性能的释放。

硬件级光追初登场 布局未来也不忘当下

上面我们提到了这次天玑9200搭载了旗舰GPU Immortalis-G715，除了性能上的暴增外，它还有个非常重要的特性，那就是支持移动端硬件级光线追踪。说到光追，玩游戏的小伙伴应该都不陌生，在高端显卡的加持下，更加真实的光影效果让游戏画面质量得到了进一步的提升，甚至可以说光追技术让游戏画面视觉发生了质的变化，而现在发哥正在将它将从PC端带到移动端。

目前硬件级光追实现了光线追踪软阴影、光线追踪镜面放射以及光线追踪折射，发布会现场联发科展示了他们与腾讯旗下的魔方工作室合作，在手游《暗区突围》里所实现的光追效果。双方提早布局、协同开发移动端光线追踪技术在游戏上的应用，从游戏引擎优化、管线优化，到光追内容特效的呈现，通过双方的深度合作与细致打磨。可以看到光线照射所形成的阴影更加柔和，不那么生硬，地面的反射效果也更加接近于肉眼所看到的真实效果，让手游的画面向PC端3A大作靠拢。发哥不仅仅是想为玩家带来帧率更高一点这种量变，还想要让玩家感受游戏画面的质变。

其实联发科在移动光线追踪的布局可以追溯到2020年，之后便一直在和ARM以及腾讯游戏等行业合作伙伴持续推进。目前移动光线追踪的相关应用还没有正式商用落地，但移动光追成为引发手游体验质变的趋势已经愈发明显。联发科的提前布局势必会让其占据优势的位置，此次天玑9200引入硬件级光线追踪则进一步夯实了它们在移动光追上的布局，也展现出了想为广大玩家带来质变体验的决心。

除了布局未来的硬件级光线追踪外，天玑9200还支持可变速渲染技术(VRS)，针对画面不同的位置，采取不同的渲染精度，动态调整不同区域渲染倍率，从而让GPU的性能更好的花在“刀刃”上，官方称可以提升10%的帧率。

还有HyperEngine游戏引擎这次进化到了6.0版本，依旧包含之前画质、操控、网络以及智能调度四大引擎，为玩家的游戏体验保驾护航。画质引擎中新增像素级实时拖影消除可以实时消除游戏画面中的拖影，对于FPS游戏玩家来说堪称一大福音了。

而智能调控引擎中则带来了全新的游戏自适应调控技术(MAGT)，可以根据终端硬件的实时负载情况，动态调整游戏的渲染逻辑，从而降低高帧率游戏的功耗和终端设备的温度，也就是让手机续航更好满帧更稳发热更少，可谓是赢麻了。目前《王者荣耀》已经支持了这项技术，可以预见之后肯定会有越来越多游戏加入对这一技术的支持。

AI赋能影像显示 体验升级眼见为实

当然，我们买手机肯定不能仅仅关注性能，尤其是旗舰手机，需要全能的表现，这对作为手机“心脏”的处理器便有着更加全面的要求，所以我们就来聊聊天玑9200这颗芯除了性能上的提升外，在其它方面有哪些值得关注的地方。首先是如今不少用户在购买手机时都越来越在意的影像。

手机拍照的成像效果，除了相机模组元器件本身的影响外，也离不开芯片的支持。天玑9200搭载了Imagiq 890影像处理器(ISP)，具体的参数就不多说了，主要聊聊它的新特性。我个人最感兴趣的就是智能图像语义技术，利用联发科第六代 AI处理器APU 690强大的AI能力去分析环境色彩、物体构造和动作，分层标签和调校色彩，进而提升整体图像质量，就像官方说的那样：看得到，看得懂，拍得好。

比如下面这张图片，利用这项技术就将其分成了天空、人物和海洋，然后进行针对性的调优，像天空可以调的更蓝一些，提高一下饱和度和对比度，对于人物则去保持皮肤的原色，适当提亮就可以，让画面中不同类型的景物获得最佳的美化效果，避免画面中某一景物被“优化”后反而不如之前的问题。当然，天玑9200会提供这样的技术能力，让厂商能够更好的进行针对性的调优，而具体调成什么样子，还是取决于厂商那边自己的调教风格。

Imagiq 890影像处理器支持了AI电影模式，能够精确分割画面主体，进行自动追焦，并带来前中后景层次的虚化，这一功能可以帮助更多的普通用户也能轻松拍摄出更具电影感的视频，明年我们应该会在更多手机中看到电影模式。

另外还有一点，Imagiq 890还首发支持了RGBW传感器，它相较于RGB传感器有着更好的感光能力，有效提升在暗光环境下的能力，此前OPPO自研芯片马里亚纳 X的“RGBW Pro”充分发挥出了IMX 709中RGBW排列的潜力，在暗光拍摄这块表现有目共睹。现在发哥把能做的都做了，剩下的就看厂商们怎么搞啦。

除了拍了更好看，联发科也没忘记让大家看的更舒服。它搭载MiraVision 890显示处理器，将当下旗舰级电视上所使用的AI景深画质增强技术移植到了手机芯片中，带来了AI区域画质增强技术，它利用了AI区域画质增强技术，利用强大的AI性能将画面内的不同景物进行分割，实时侦测显示内容、主体和背景特征，然后进行调整，还原更加真实的画面，从而为用户呈现更好的画面显示效果。

天玑9200还支持全场景高品质HDR的显示增强，多区块分层颜色显示，这些应该也会在明年的旗舰产品上看到。当然，还有自适用刷新率技术，可以智能的分析画面的需求，动态的调整刷新率，从而降低手机的功耗，之前需要厂商自己去做，现在发哥在芯片层面就直接做了支持，又帮大家省事了。

5G通信全新突破 提前布局全新技术

接下来聊聊通信功能和连接能力，从近几年联发科的表现来看，这两者都可以说是它的强项，尤其是在5G上，带来过不少的新技术，并且在推动5G普及上起着至关重要的作用，所以我们这次就先重点说说5G这块吧。

此前联发科曾率先支持5G+5G双卡双待、5G双载波聚合、双5G独立组网等新技术，去年的天玑9000更是支持双5G双卡双通，即两张SIM卡可以同时进行语音或数据业务，避免了一张卡接打电话，另外一张卡断网的窘境。这次在天玑9200上，联发科延续着它们在双卡技术上的优势，带来了5G新双通，相较于去年更进了一步，支持更多网络制式、100+频段组合，可让同频段网速更快。

5G新双通可以实现全时双通和分时双通，前者可实现动态双车道数据传输，支持30种以上的频段组合，分时双通则可实现“下行同时+上行分时”数据传输，可支持70种以上的频段组合，双卡同频段的全时双通比分时双通网速快30%以上。目前总共可以支持100+频段组合，而且能够覆盖SA(SA+SA和SA+LTE)、NSA(NSA+LTE)、LTE(LTE+LTE)等更多网络制式，具备非常高的可用性。

5G新双通技术支持一卡通话，另一张卡低时延、高速联网。根据联发科实测，在 5G 网络环境下，当手机一卡通话、另一张卡上网，实测网速可以达到500Mbps，而时延可以低至 50ms，这个延时完全可以满足我们日常的游戏需求。而且，联发科的5G新双通是基于单套基带、射频以及“动态双车道”软件架构所实现的，相较于利用两套硬件来实现的方法，这样无需额外的增加硬件成本和体积，而且功耗要低很多。

除了上面的5G新双通外，这次天玑9200还重点优化了高铁、地库/地铁、机场等诸多用户都面临场景下的通信体验。像高铁2.0模式，天玑9200网速要更快，而在地库/地铁模式下，用户走出地库后，手机回网速度也更快，AI机场模式下，相比于天玑9000，开机找网快30%。虽然都是一些比较小的场景，但是可以看到发哥是非常在意大家细节上的体验的。

当然，目前相较于移动网络环境下，我们更多时候会使用Wi-Fi网络，而这次天玑9200则率先支持了即将登场的Wi-Fi 7无线连接，其网络传输速率理论峰值可达6.5Gbps，对比Wi-Fi 6，可以实现2.7倍数据吞吐率的提升，有着更快的速率和更低的延迟。目前Wi-Fi 6处在一个刚刚普及的阶段，Wi-Fi 7预计会在明年开始逐步进入市场，距离普及可能还得需要3-5年的时间，发哥这波又提前布局了未来。

蓝牙这块，天玑9200更是有着8Mbps的超高吞吐量，远高于蓝牙5.3的标准，而且支持了24bit/192KHz超高清音频编码的支持，又是一个业界的首款。除此之外，它也支持了新世代蓝牙音频LE Audio，可以在低比特率的情况下提供极高质量的音频。

联发科此次还带来了HyperCoex超连接技术，在Wi-Fi和蓝牙同时连接的情况下，能给手机连接的设备提供更强的信号、更远的连接距离、更强的抗干扰能力，有效可穿戴设备断联的问题。

写在最后

从此次全新发布的天玑9200上，我们不仅看到了芯片性能的稳固提升，联发科对于高能效的执着，可变速渲染技术、像素级实时拖影消除、智能图像语义技术、AI区域画质增强技术、5G新双通、HyperCoex超连接技术等则展现出了它们想要通过创新技术让产品能够更好服务于用户的决心，而硬件级光线追踪、Wi-Fi 7 Ready更是在布局即未来体验。联发科不仅仅单纯执着于参数或者性能跑分，而是在努力为用户带来全场景使用体验的升级。

去年，联发科凭借天玑9000系列的强悍综合实力，成功迈入了旗舰手机市场的大门，vivo、OPPO、小米、荣耀、ROG等厂商都先后推出了相关的产品，取得了不错的市场成绩，其中不乏国内甚至全球手机市场的头部玩家，在今年的发布会上也都纷纷来为天玑9200捧场，这充分展现了它们对于联发科旗舰芯片产品力的肯定。如今，全球手机市场陷入寒冬之中，厂商都在努力寻求差异化，天玑9200上的强悍性能和多项创新技术，无疑是它们所需要的，所以我们有理由相信，联发科将会在旗舰市场愈战愈勇，进一步稳固夯实高端市场地位，成为各大厂商在激烈竞争的手机市场中的新选择。