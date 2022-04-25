影像能力「一骑绝尘」，vivo X80 Pro正式发布仅5499元起

作者：墨将

【天极网手机频道】一直以来，vivo X系列是最能体现vivo手机的综合实力。自上一代vivo X70系列发布以来，该系列就凭出色的影像实力出圈，受到不少用户的喜爱。4月25日，专业影像旗舰vivo X80系列正式发布。作为vivo品牌最新的旗舰产品，vivo X80系列秉承对手机影像与性能的不断思考和技术探索，带来第二代双芯旗舰，将影像与显示性能彻底释放。自研芯片V1+，不仅在原有影像层面上再次进化，还突破性地运用在性能与显示领域，再次定义第二代双芯旗舰标准。

vivo X80系列搭载一块6.78英寸的三星 AMOLED 2K E5超感自由屏。其采用了先进的“钻石排列”，支持120Hz LTPO自由帧率，无论是屏幕功耗，还是色彩观感都比上一代有所提升，带来了更加真实生动的画面体验。此外，vivo X80系列配备大面积超声波指纹，一次录入即可大面积解锁，即使是暗光环境下也能实现“秒解”，便捷又安全。

自vivo X70系列加入了自研影像芯片V1之后，vivo X系列的影像能力可谓是“一骑绝尘”。这次，vivo X80系列带来了全新升级的V1+芯片，进一步提升其综合影像能力。在硬件方面，vivo X80 Pro后置搭载的是5000W像素独家定制GNV超大底主摄、4800W像素超广角镜头、1200W像素蔡司人像微云台、800W像素潜望式超远摄。值得一提的是，X80系列全系搭载vivo与蔡司联合研发光学镜头，更有蔡司T*镀膜，大幅降低镜头炫光与色散问题，轻松实现大光比复杂环境下的纯净画面效果。

性能方面，vivo X80系列提供高通骁龙8Gen1与联发科天玑9000的双平台旗舰芯片选择。作为高通目前最先进的4nm制程工艺手机芯片，相比上一代骁龙888 CPU性能提升10% ，GPU渲染速度提升30%，AI算力至高提升400%。天玑9000采用台积电4nm工艺，拥有极佳低温、低功耗、长续航能力，满足旗舰消费者的需求。

同时为了进一步为手机降温，vivo X80 Pro采用27层VC液冷散热系统，高达46089 mm2的散热面积让手机迅速降温，时刻保持冷静输出。vivo X80 Pro配备了4700mAh的大电池，提供双电芯80W闪充与双电芯50W无线闪充。价格方面，vivo X80系列提供假日(青蓝绿色)、旅程(橙色)、至黑(黑色)三种颜色可选，售价5499元起，发布会后即刻开启预订，4月29日全渠道开售，感兴趣的朋友不妨多多关注。