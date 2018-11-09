潮玩达人一站式养成 荣耀双十一任意购

【天极网手机频道】勇敢做自己是荣耀的口号，也是荣耀面向全球年轻人的初衷，品牌定位也一直围绕着年轻化和潮玩生活共创这来开展，在多项领域均开展了不错的荣耀品牌IP活动，如荣耀电竞堂、荣耀美摄会、荣耀制噪者以及FISE极限运动等，同时，整合完善的首家真正潮玩体验馆也在沈阳正式开业。对于小伙伴们来说，荣耀带来的不仅是潮玩的态度同时也为我们提供了诸多潮玩必备品，致辞双十一来临之际，想要进行一站式的打造潮玩装备，一起在购物车里添加这些清单吧!

想要实现一站式潮玩装备达成，必然需要涵盖方方面面的产品，例如智慧的手机、强悍的笔记本、炫酷的智能手表及便捷的智慧耳机等，在荣耀的官方商城中均能轻松实现购买，且目前荣耀正在进行“人类省美计划”活动，各种优惠券、满减券、礼包、抽奖活动等应有尽有，只要你敢来他们还真敢送。

首先为大家推荐的必然是使用最频繁的手机，针对潮玩用户则有两种选择，一种是更为炫酷玩法的魔法滑盖全面屏手机荣耀Magic2，另一款则是追求性价比王者不失潮流时尚的荣耀8X系列。



荣耀Magic2售价3799元起

作为顶级旗舰的荣耀Magic2，各方面表现自然不在话下，美轮美奂的精致外观，采用6.39英寸AMOLED超高清显示屏，19.5:9的比例，独特的滑屏设计进一步提升了手机的屏占比;内置最新一代麒麟980AI处理器，强大的双NPU孕育出智慧生命体YOYO，超高的智商令手机使用更具智慧，结合滑屏结构可以滑出精彩的魔法世界;前置1600万主摄像头，后置2400万黑白+1600万彩色+1600万超广角三摄组合(117度超广角镜头)，扩展更大视野拥有更多美景;支持屏内光学指纹解锁、40W安全超级快充、石墨烯散热技术、AI双频智慧导航……九大黑科技的加持令荣耀Magic2拥有了无限可能，这不正契合了潮玩用户对新鲜和未知领域的大胆尝试。



荣耀8X售价1399元起

荣耀8X主打千元性价比王者，在颜值和性能双方面均有不错的表现。采用6.5英寸窄边框全面屏设计，屏占比达91%。后置2000万+200万AI双摄，F1.8大光圈，支持AI场景识别、AIS超级夜景等功能，前置1600万AI美拍。荣耀8X搭载麒麟710处理器，配备GPU Turbo，6GB LPDDR4X内存+128GB存储空间组合(另有4GB+64GB可供选择)，独立3卡槽设计，最高支持400GB扩展;电池容量3750mAh，配备智能节电功能。



荣耀MagicBook锐龙版售价3799元起

有了潮玩酷品的手机，自然少不了PC端的一大助力，荣耀MagicBook锐龙版就是一个不错的选择，配备14寸IPS高清屏幕,1920x1080分辨率,画面更加真实细腻还支持防眩光,5.2mm的微边框让轻薄时尚发挥的淋漓尽致。搭载锐龙5 2500U移动处理器，内置8GB DDR4双通道内存，让你在竞技的战场里自由翱翔，同时，荣耀MagicBook锐龙版还支持快充技术，半小时即可回血40%，即使移动办公也不用过多担心。



荣耀手表售价899元起

手机和电脑有了，剩下的则是装扮潮玩人士外出的行头，一块靠谱的智能手表必不可少。最新推出的荣耀手表凭借炫酷的外形和全面的功能获得了不少好评，外观设计上做到了极大的突破――轻薄至9.8mm极致机身厚度，荣耀手表机身仅重32.5g，且完美贴合手腕的弧度曲线，可实现无佩戴感的舒适佩戴体验。荣耀手表正面配备了一块1.2英寸AMOLED圆形高清彩色显示屏， 390*390分辨率、326PPI视网膜级高清显示，色彩饱和度高达100%，屏幕视觉效果出色，户外阳光下显示清晰可见。内置陀螺仪、地磁传感器、气压传感器、心率传感器等6个强大传感器矩阵，搭载双芯片架构高效节能，支持跑步骑行游泳登山等多场景运动模式，全天候压力监测管家，还支持支付宝扫码及NFC交通卡支付等。



荣耀FlyPods真无线蓝牙耳机售价799元起

潮玩人士要的就是炫酷的操作，放飞自我张扬个性，在耳机的选择上必然是能够打通与手机连通的桎梏，实现各种花式语音操作的真蓝牙无线耳机，荣耀FlyPods明显符合这一特性。小巧精致的外形设计，半入耳式佩戴方式，独特的天鹅颈设计令耳机佩戴起来即舒适又稳固，配色上也给予了更多个性鲜明的选择，分别为魅力红、知更鸟蓝和铃兰白。荣耀真无线蓝牙耳机保留了市售蓝牙耳机的所有功能，拥有稳定的信号连接，优质的蓝牙传输，不错的音效表现，清晰的降噪通话，同时还能实现耳机盒的蓄电充电，支持IP54级防水防尘。当然作为一款AI加持的蓝牙耳机，自然能够轻松打破耳机与手机的连接障碍，双击触控快捷实现接通电话/挂断电话，在播放音乐时还能进行暂停/播放的操作。

（ 作者：雷文信 责任编辑：雷文信）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论

* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！

网上商城商品/规格/促销价格

相关报价