詹姆士腾龙版鳄鱼皮6+256报价22999元

Yesky天极新闻

2018年12月,奔驰、保时捷设计大师IAN为詹姆士设计的2019年新品――R99系列闪亮登场,专为中国设计的腾龙版系列和英国风格的君主版系列惊艳奢侈品手机市场...

GEMRY品牌起源于英国王室贵族对王冠、权杖等宝石类物品的喜好，只根据社会精英的需求，生产定制手机。詹姆士手机的设计灵感来源于英国国王威廉一世，他以国王的气质风范为原型，将手机顶部汲取王冠造型，象征着拥有者至高无上的地位与尊严，手机背部汲取议会大厦大本钟的圆型造型，体现着现代英国社会崇尚民主和自由的议会精神。

在性能上，詹姆士采用前后四摄像头设计，拍照性能强大，采用高通八核处理器，6+128G和6+256G内存，双卡双待全网4G，是性能卓越的商务旗舰机配置。

新款R系列(Rich富贵系列)――R99系列，一直沿用詹姆士品牌独有的24K黄金LOGO，通体金属部件采用镀黄金，体现金子般的品牌价值和真诚对待拥有者的品牌定位。

R99系列外观最大的看点是背板，采用奢侈品手表的三层结构形式，底面为微雕镀金钉纹底板，上面镶嵌镂空微雕双龙腾飞图腾，外面覆盖52克拉合成蓝宝石盖板，如果用放大镜观看，会发现比发丝还细的图案清晰可辨，工艺精湛的程度叹为观止。

R99背饰延用詹姆士一直采用的LV、爱马仕同厂的意大利头层小牛皮，还有高贵的小鳄鱼皮，体现拥有者超凡脱俗的社会地位。R99正面护板采用美国杜邦公司的防弹衣材质――凯夫拉,英文原名KEVLAR，拥有超级耐磨的品质和贵气的纹理。

詹姆士VIP服务平台，是詹姆士领先整个手机行业的服务平台，更是社会精英最喜爱的服务功能。机场贵宾厅扫码就进，免费休息、饮食;安检走贵宾通道，扫码就过，不用排队;机票、酒店预定，詹姆士不挣服务费，90%以上的机票比携程网更优惠，30元的航空意外险，詹姆士仅需5元;詹姆士商城的采购价就是商品零售价，商品比一般的网上购物更优惠;詹姆士还提供免费法律咨询，为社会精英工作生活排忧解难;詹姆士管家服务也是詹姆士多年建设的服务系统，客户可与管家通过语音、文字、视频、发文件、发位置、打电话等多种形式联络，解决社会精英在售后服务、工作、生活的各种需求。

【品牌】詹姆士

【产品型号】腾龙版鳄鱼皮6+256

【产品价格】22999

【公司名称】 ：北京卓峰欣达科技有限公司

【联系人】 ：杨女士

【联系电话】 ：13366191102

【联系地址】 ：北京市中关村大街18号科贸写字楼A座1607B