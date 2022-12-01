苹果10月中国市场份额达25%？全因对手不给力

【天极网手机频道】近日有机构发布10月份手机销量阅读报告，报告中显示苹果公司10月份在中国月度市场份额达到25%，达到历史最高水平，并且连续两个月成为中国第一大手机品牌厂商。即使面临经济下滑、疫情等原因影响，苹果依然保持了良好的势头，主要还是竞争对手的安卓阵营今年的表现过于低迷。

2022年开年至今，疫情加上经济问题，导致半导体行业迎来寒冬，负面影响也直接波及消费者终端，智能手机市场则首当其冲。整个10月份，国内其他手机厂商的销量都有不同程度下降，而苹果的销量却环比增长21%。

同时，中国市场也受到多面因素的影响下滑15%，但苹果却仅仅下降了4%，这也提升了苹果的市场份额。业内人士在谈及中国市场的情况时表示：“中国市场持续低迷，手机整体销量环比下降4%。但苹果公司能够逆势上行，表明高端手机市场有更强的韧性。过去两年的中国市场趋势显示，苹果公司的高端市场份额已明显领先华为，几乎成为中国高端手机市场无可争议的领导者。iPhone 14系列旗开得胜，其中iPhone 14 Pro和Pro Max的表现优于上一代iPhone。iPhone 13仍然表现良好，原因是iPhone 13与iPhone 14差距不大。”

整个10月份，苹果刚刚发布的iPhone 14 Pro Max机型成为当月最畅销的手机，其次才是iPhone 14 Pro。今年苹果在iPhone 14系列上的差异化策略引起不少用户的争议，与基础版本过大的差异也反映在实际销售中，iPhone 14 Pro系列占整个iPhone 14系列同期销量的70%，而iPhone 13 Pro系列占整个iPhone 13系列的47%。

但这并不代表iPhone 14系列机型获得了用户认可，得益于Pro机型和基础机型存在的配置差异，首次改变刘海造型的iPhone 14 Pro系列搭载灵动岛，并且引起用户的好奇。不过这一切都在发售之后戛然而止，用户发现灵动岛并没有发布会中想象的那么美好。这也让iPhone 14系列成为近年来升级幅度最小的iPhone之一，但即使如此依然帮助苹果在10月份拿下中国市场四分之一的市场份额。

而同期的安卓机型在做什么呢？由于高通骁龙888和骁龙8系列的失利，糟糕的温控加上失控的功耗，使得不少用户在经历两代火龙之后对安卓手机失去信心。同时疫情与经济因素的共同作用下，导致今年用户的换机欲望越来越低。

同时，安卓机型趋于同质化也是造成这一结果的主要原因，高端市场几乎都在扎堆发布折叠屏，旗舰机型的核心配置各家都大差不差。在这个前提下，各方面性能都堪称顶级，且保值率奇高的iPhone就成为用户期待的机型。

当苹果总算在9月份发布新款iPhone 14系列新机之后，即使升级幅度没有那么大，被安卓机型折磨一整年的安卓用户也开始倒戈苹果生态。饥渴的用户面对首次搭载灵动岛的iPhone 14 Pro系列，销量自然就水涨船高，尤其整个十月份是iPhone 14系列的完整销售月份，新机刚刚发布头两个月往往势头很足。

所以苹果能够吃下10月份中国市场25%的份额，还是多亏对手不给力。但已经有挤牙膏之势的苹果如果继续躺平，那么面对联发科和高通刚刚发布的旗舰芯片，苹果的领先地位或将受到威胁。