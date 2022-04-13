120Hz OLED 直屏+性能铁三角，iQOO Neo6发布仅2799元起

作者：墨将

【天极网手机频道】4月13日，iQOO如约带来“全面进化的次时代游戏旗舰”――iQOO Neo6。新品不仅仅在游戏性能方面拉满了配置，其他方面也进行了优化升级。iQOO Neo6搭载三星120Hz OLED 直屏，E4 发光材料。至高 1300nits 局部峰值亮度，600 万比1 对比度，支持 1.6 万级的亮度调节。为了让色彩更精准，对每一块屏幕都进行专门的色彩校准，Delta E 和 JNCD 数值都达到了很高水准。配色上，iQOO Neo6提供了蓝调、朋克、黑爵三款配色，起售价2799元。

iQOO Neo6的机身后盖采用的是萤石AG玻璃工艺，相比起普通的AG玻璃，这种材质表面镶嵌了众多晶体，在光的漫反射下呈现出星光点点的视觉感，而边缘则散发着蓝绿色微光，看起来非常得典雅高端。影像上，iQOO Neo6采用的是6400万像素光学防抖主摄+1200万像素超广角镜头+200万像素黑白镜头的组合。

核心配置上，iQOO Neo6配备的是全新一代骁龙8移动平台。这款采用1+3+4三丛集架构的芯片。配合增强版LPDDR5与超频版UFS 3.1，能稳定畅玩当下游戏体验。iQOO Neo6还搭载了独立显示芯片Pro，适配更多游戏。独显芯片插帧技术带来高画质高帧畅玩体验，同时分担GPU工作，降低功耗和发热，做到两者兼得。

iQOO Neo6主板上盖采用高导热稀土合金，配合六层立体石墨与大面积液冷VC均热版。 此外，iQOO Neo6还拥有屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操作。续航上，iQOO Neo6配备了4700mAh大电池以及80W闪充，10分钟就回血40%，30分钟左右即可充满。除此之外，iQOO还带来了极风散热背夹 Pro与iQOO 44W 闪充移动电源。目前，iQOO Neo6已经正式发布并开启预售，近期有换机需求的朋友不妨关注一下。