摩托罗拉折叠屏全球版发布，售价一经公布，国内用户笑惨了！

【天极网手机频道】作为一款早在八月份就已经发布的摩托罗拉折叠屏手机，moto Razr 2022凭借价格的优势在国内受到了不少好评。不过这款机型一直没有进入国际市场，在国行版发布两个多月后，全球版总算姗姗来迟。

moto razr 2022搭载第三代星轨转轴，内屏拥有多达 6 层的深度支撑结构，包含 UTG 超薄超韧玻璃，在通透性、柔性、韧性与耐用性间取得了最均衡的表现，进一步削减折痕带来的影响。moto razr 2022配备了一块6.7 英寸 144Hz 10 亿色真彩内屏以及2.7 英寸全功能大尺寸触摸外屏，搭载了超线性大振幅立体双扬声器，支持杜比全景声技术，低频声压提升50%。

moto razr 2022 外屏为一块800×573分辨率的京东方OLED屏幕，拥有相机、天气、日程、健身、通信、智能出行、通勤建议、智能快递和应用列表等9大触控面板。并且拥有X轴线性马达和五大全优信号技术(覆盖19个5G频段)等功能加持。整机展开厚7.62mm、折叠厚16.99mm，重198g。

在影像系统方面，moto razr 2022采用了5000万像素OIS大底主摄搭配1300万像素121°超广角摄像头组成的影像方案，主摄拥有1/1.55英寸超感光大底，f/1.88大光圈，支持光学防抖、2.0μm超清全像素直出、全像素极速对焦。实现更快、更精确的图像捕捉，更可以增加，暗光条件下的清晰度和细节，即使面对复杂拍摄场景也能够游刃有余。

配置方面，此次moto razr 2022搭载第一代骁龙8+旗舰平台，虽然搭载的电池容量仅仅为3500mAh，实测三小时轻度续航测试耗电47%，同时33w的充电功率在目前的旗舰手机也不具备优势，但不玩游戏的话，轻度使用一天应该没什么问题

目前国内的售价8+128GB 版本售价 5999 元，8+256GB 版本售价 6499 元，12+512GB 版本售价 7299 元。从其折叠屏的定位来看，这样的定价并不算贵。但今天摩托罗拉moto Razr 2022折叠屏手机全球版在欧洲部分市场上市，只有8GB + 256GB版本，售价1199欧元，约合 8597元人民币，或是949英镑，约合7801元人民币。

如此一对比，国内用户简直是笑惨了，8+256GB的版本国内仅需5999，而国外贵了2000-3000，而且恰逢双十一期间，Razr 2022的价格只低不高。这样一款折叠屏，即使放在整个折叠屏机型中来看，也是极具性价比的存在。

也许是这次Razr 2022在市场上取得了一定的成绩，最近就有爆料称，摩托罗拉将会在明年推出两款Razr可折叠机型，这两款机型的代号分别为Juno和Venus，而这次发布Razr 2022代号为 Maven。由此看来，摩托罗拉也是十分重视折叠屏领域。毕竟摩托罗拉曾经以刀锋系列享誉全球，如果能充分结合刀锋系列的优势，或许能够在折叠屏时代重新立足。