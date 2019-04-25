外国机构继续看衰苹果 iPhone一季度出货量落后华为三分之一

作者：冰告

【天极网手机频道】随着智能手机市场的饱和，智能手机厂商之间的竞争也越来越激烈。从今年2月份开始，国内外著名的手机厂商纷纷召开了春季发布会，发布最新型的旗舰手机，以提振销量。但著名的苹果公司却没有发布一款手机产品，只能通过对老款产品的降价来提振销量。目前在中国市场上，苹果旗下的手机产品在第三方平台上经历了多次降价，但是效果却不如人意。



iPhone

近日，外媒援引投资公司Goldman Sachs的数据称，苹果2019年年底的iPhone出货量将低于华尔街其它公司预测的6700万部，仅为6100万部，比预测销量低了8%。

报道指出，造成的出货量下跌的主要原因是苹果已经无法保持iPhone在中国市场的热卖态势，这主要是因为中国本土品牌吸引力的日益增强，已经实际的威胁到了苹果，换句话说中国市场的用户对iPhone正失去兴趣。

除了指出苹果全年的销量下跌外，更有研究机构指出苹果在今年第一季度的出货量已经被中国的华为甩在了后面。日前，研究机构OTR Global发布预测并明确表示，2019年第一季度苹果iPhone系列手机的销量同比将持续下滑。

该机构分析指出，2019年第一季度季度，苹果iPhone的销量约为3700万到4200万部，低于华尔街分析师预期的4000万到4500万部。而华为近日发布的第一季度财报显示，华为在今年第一季度的手机出货量达到了5900万部。如果数据属实，那么在今年第一季度苹果手机的销量已经落后华为的三分之一。



苹果CEO库克

实际上，这些数据并不使人惊讶，苹果官方早就知道了苹果在中国市场的失利会对自己造成多大的影响。今年年初，苹果CEO库克在一封给投资者的公开信中表示，受到中国市场的影响，不得不下调了苹果第一季度的营收。这也导致了苹果股价瞬间崩盘，暴跌9.96%，同时也被媒体称为苹果史上最黑暗的一天。

随后，国内的多个第三方平台的iPhone产品疯狂降价，外界纷纷认为这是苹果为了提升销量的唯一办法。但是在笔者看来，苹果此举无异于饮鸩止渴，虽然短期内提升了一定的销量，但是从长期来看这将对苹果带来巨大的伤害。

在笔者看来，外媒和相关机构纷纷看衰苹果手机也主要是因为中国手机厂商的崛起。今年上半年，苹果并没有发布会新的手机产品，这意味着苹果在9月份之前都只能销售老产品。而苹果的对手华为和三星纷纷发布了最新的旗舰机型，苹果在发布新产品之前很难再销量上赶上他们。



华为Mate X

如今，苹果只能寄希望于9月份的新机了。如果新机在性能和设计方面十分出众，那么苹果 在第四季度或许还能扳回一局。