iQOO Neo7发布仅2699元起：「硬核双芯」+120W超快闪充

【天极网手机频道】10月20日，iQOO如约举行新品发布会，正式亮相iQOO Neo7与iQOO TWS Air等新品。作为定义性能游戏体验新标准的新品，iQOO Neo7此次搭载“硬核双芯”天玑9000+与独立显示芯片 Pro+，配备系列史上首款120W 超快闪充，影像实力堪比专业水准，更有三星E5柔性直屏、5000mAh超大电池和智能散热系统联手打造的游戏体验黄金三角。本次iQOO Neo7提供几何黑、印象蓝和波普橙三种颜色可选,售价2699元起。

众所周知，iQOO Neo系列向来以“新生代游戏性能旗舰”为卖点，强悍的游戏体验必不可少，而为了提升游戏体验，自Neo5开始就一直配备有备受好评的独立显示芯片，能够带来高帧低功耗和帧率提升两大功能。而这一次iQOO Neo7搭载旗舰SoC天玑9000+，辅以超频版UFS 3.1和增强版LPDDR5。除此之外，iQOO Neo7还带来更强的独立显示芯片 Pro+，将本就出色的赛级游戏体验更上一层台阶。

iQOO Neo7搭载的是6.78英寸三星E5柔性直屏，具备120Hz高刷新率、1500nit局部峰值亮度、HDR10+等强悍参数，将顶级旗舰的显示效果带给更多的用户。影像上，iQOO Neo7采用的是5000万像素主摄+800万像素20°超广角+4cm微距副摄镜头的三摄组合，其中主摄搭载索尼IMX766V感光元件，拥有OIS光学防抖加持，支持纯净夜景 4.0。

为了解决用户续航焦虑，iQOO Neo7配备120W 超快闪充史上最大的5000mAh电池，实现“充得快用得久”组合。在120W 超快闪充的支持下，Neo7至快9分钟就能将这块5000mAh超大电池充至50%，可以短时间内快速缓解用户的续航问题。其他方面，iQOO Neo7屏下双控压感，并带来了全场景NFC、红外遥控，封闭式立体双扬、对称式双X轴线性马达等。

值得一提的是，本次发布会还带来了iQOO旗下首款TWS产品――iQOO TWS Air、iQOO闪电游戏手柄2和iQOO极风散热背夹 Neo，它们的亮相将全方位提升iQOO产品的游戏体验。目前，iQOO Neo7现已开启全渠道预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。