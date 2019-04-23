功能多而不杂易上手 vivo X27 Pro拍照评测

作者：黑子可可

在发布后的一个月 vivo X27 Pro 终于迎来上市，相信看过 vivo X27 Pro 评测的小伙伴对这款手机理解颇多。vivo 也是第一次将 X 系列打磨出一款面向个性化用户的 Pro 机型，想比标准版的 vivo X27，vivo X27 Pro 拥有着特立独群的 20.5:9 的零界全面屏，92.12% 的屏占比也比在座的大部分手机惊艳。升级的 3200 万前置摄像头，拥有不凡的人像实力。



vivo X27 Pro

不过，更多人关注的恐怕还是的 vivo X27 Pro 的后置摄影性能，在这方面，基于 4800 万(IMX586) + 1300 万(120°)超广角基础上，将景深相机替换为 200 万像素夜视摄像头，解析力和暗部细节还原都有了极大的提升。

vivo 在 X27 Pro 上市前夕，组织了一场 #vivo X27 Pro# 香港行摄 27 小时的旅拍活动，很荣幸天极网也受邀前往，虽然只有短短 27 小时，但得益于合理的路线安排规划，我们也用 vivo X27 Pro 得到不少优质成片。(下文含水印图片均为 vivo X27 Pro 拍摄)

超广角

首先是超广角，1300万像素的120°超广角镜头非常适合用来的拍建筑、多人合影或者餐桌。按照编辑的个人体验，最好的还是用来拍建筑，因为一来构图简单，线条比较有规律，即使是广角镜头的边缘畸变，也有助于表现建筑的宏伟大气。但如果用来拍人或者食物，成像的效果在像素细节上一定会有折损，而且你开着广角虽然能轻而易举地拍全整个桌面，但非常考验场景构图。(也可能是小编摄影能力不行)

这颗行业主流的 1300 万超广角镜头，前后也被 vivo 多次在产品上实践应用(包括vivo X23)。虽然像素只有 1300 万，但细节呈现上你真的没得跳，毕竟还没有更好迭代产品出现。中间楼盘高亮的纹理细节清晰可见，虽然有一丝丝锐化的痕迹出现，但并不影响画面的整体观感。发个朋友圈绰绰有余。广角的暗角问题也是不可避免，如图所见，这里我们并没有进行后期调整。

微距模式

这个模式其实用到的镜头还是用的超广角那颗，由于超广角的焦点优势，可以让 vivo X27 Pro 保持与摄物体趋近 2.5mm 的极限焦距。在识别到美食的自动识图模式下，vivo X27 Pro 有几率为画面自动添加一个美食滤镜。

在这个滤镜下，友媒称之为“拉仇恨滤镜”，食物会变得鲜嫩可口，愈发诱人，仿佛刚刚端出来的一样。饱和度会被拉高，细节锐化，高光提亮，画面感十分通透。这个模式下的 1300 万超广角镜头的细节表现非常出色。

4800 万 IMX586 主摄

在 vivo X27 Pro 的拍照模式中，考虑到存储空间容纳能力和成像速度，4800 万像素的成像标准需要用户手动开启。按照不完全统计，普通模式下的 vivo X27 Pro 成像一张大概在 4~5M 之间，开启 4800 万模式后单张照片容量将达到 15M 左右，对于现在基本不支持手机内存卡的产品来说，这个模式用多了存储空间真的吃不消。

在 vivo X27 发布会上，不知道小伙伴们还记不记得，vivo 有通过调研来权衡自己的照片调色风格？据统计，vivo 2018 国内手机出货排名第二，按照这种基数，vivo 调色铁定不能过于“风格化”。

总体来看，vivo X27 Pro 色相还原虽然还是贴近肉眼，但鲜艳度较高，解析力也很不错，基本没有色偏出现。画面的色调也非常和谐。

夜景模式

从早些年开始，vivo 手机开始规模应用手动的夜景模式。部分厂商喜欢把这个功能做成场景识别自动开启，但为了给用户更高的自主选择权，以及深入优化该模式，vivo从一开始就把夜景模式设为独立机制，在弱光环境下用夜景模式拍照，需要手持一段时间，根据系统自动判定时间，一般在 3~8 秒之间。

根据光线环境智能选择拍摄张数，快速拍摄12~16张照片，并通过AI智能选帧达到动态补偿，即便在暗光环境下，也能输出噪声小、画面细腻纯净、影调过渡自然、夜景真实的好照片。

X27 Pro配备2.9μm超大单像素尺寸的200万像素夜景摄像头，提供并记录丰富多彩的夜间影像。加之 IMX 586 镜头的 1/2.0 英寸感光元件，F/1.79 超大光圈，以及Quad Bayer彩色滤光片阵列技术，在基础上就实现了不错的暗光成像能力。

超级逆光

X27 Pro还升级了vivo在影像领域一直领先的SuperHDR超级逆光，极限逆光环境下可覆盖动态范围高达12.3EV，较于夜景模式，超级逆光相当于是保留了光线(过于)充足环境下的暗部细节，在此之上还坐了影调处理和场景识别，充分实现场景的清晰明亮。

肖全滤镜

vivo X27 Pro 还内置两款名人参与定制的滤镜，分别是刘雯滤镜和肖全滤镜。这里单独说一下肖全滤镜，由于它是黑白模式，所以对人、对建筑基本通吃。还保留了肖全的个人影调风格，让照片变得很耐看(虽然黑白模式下一般都很耐看)。

总结

虽然此次小编去香港旅拍还带了轻便的微单相机，但在这两天的时间内，尝试把 vivo X27 Pro 当主力机型去拍照的感觉非常轻松，因为这个手机的拍照模式非常多，几乎每一种场景你都能找到对应的拍照模式(甚至很后悔没有找个人尝试刘雯滤镜)。

另一方面，vivo X27 Pro 输出的画面和整体的细节上，也达到了我的预期需求。满足了后期很多修图空间。

在边缘检测的虚化能力上，vivo X27 Pro 也有了很大的进步，我想把这张照片当作收尾，因为不少人都觉得这是相机才有的虚化能力。

本次香港行摄 27 小时的修图版本，我已经放到网站的图赏频道了，小伙伴们可以赏脸点击。