第三代iPhone SE发布：A15芯片加持3499元起售

作者：yu

【天极网手机频道】北京时间3月9日凌晨2点，苹果春季新品发布会如约而至。除了iPhone 13系列全新配色、新款iPad Air、M1 Utlra芯片、Mac Studio以及Studio Display等诸多新品，发布会上还带来了史上最便宜的5G iPhone――第三代iPhone SE，起售价3499元。

作为中端机型，iPhone SE系列主要面向小屏用户及想用适宜价格获得iPhone生态体验的人群。而新一代iPhone SE传闻将搭载A15仿生芯片，并且在价格上存在着优势，也让不少用户期待不已。

简单来说，本次的iPhone SE最主要的升级点便是用上了最新的、与iPhone 13同款的A15芯片，并支持5G，3499元的起售价，无疑是当下最便宜5G iPhone手机。

核心配置上，第三代iPhone SE屏幕为4.7英寸1334x750，326ppi的LCD屏幕，1400:1对比度，最大亮度626尼特，Touch ID实体home键。机身重量为144g，比前代轻4g。影像方面，iPhone SE第三代采用700万像素前置+1200万像素后置单主摄组合方案。

续航方面，苹果声称“新iPhone SE电池续航更长，视频播放最长可达15小时”。第三代iPhone SE将于3月11日晚9点开启预购，3月18日上市发售，有午夜色、星光色和红色三种配色可供选择，提供64GB、128GB和256GB三种版本。

总得来看，除了在芯片上的升级，并支持5G，相比较上一代产品，iPhone SE3在其它方面的升级貌似并不大，售价也比前代贵了点，但是对于3000多元的价位，也基本上可以满足用户对于苹果的入门级iPhone需求，喜欢小屏手机的用户还是可以关注下。