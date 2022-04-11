继续优化！iOS 16通知、健康追踪功能或迎更新

作者：夏初

【天极网手机频道】4月11日消息，彭博社记者马克・古尔曼在最新的PowerOn时事通讯中表示，他并不期待iOS进行重大的重新设计，不过令人注意的一点是，下一版本的iOS将包括对通知的增强和新的健康跟踪功能。

马克・古尔曼在报告中写道：“在iOS方面，我正在寻找一些相当重要的全面改进，包括更新通知和新的健康跟踪功能。尽管iOS自近十年前的iOS 7以来就没有太大变化，但我并不期待iOS界面的端到端重新设计。此外iPadOS可能会有一个新的多任务界面。”

按照惯例，苹果将在WWDC期间对旗下众多的系统、软件进行更新，除了iPhone上搭载的iOS 16，iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9和tvOS 16也将与消费者见面。今年的WWDC将在6月6日至6月10日正式举行。

古尔曼日前还表示，watchOS 9也可能获得“对活动和健康跟踪的重大升级”，健康追踪功能将是苹果在接下来一个时期所重点关注的内容。macOS 13也将在WWDC上迎来更新，不过至于新版本将包含哪些内容，甚至该版本的正式命名我们尚不知晓。此前苹果在macOS BigSur版本上进行了重大的改进，而在此后的macOS Monterey版本的更新就显得“小修小补”。

不过，今年的WWDC我们还有可能见到苹果对Mac产品线的更新。古尔曼再次表明了自己的观点，他认为苹果正在开发几款新的Mac，包括重新设计的新MacBook Air、改进的13英寸MacBook Pro、更新的24英寸iMac和新的Mac mini，而上述这些中的一款或几款将有机会在本届WWDC上与广大消费者见面。

值得一提的是，全新MacBook Air将采用多彩设计，颜色与才此前发布的27英寸M1 iMac相同，将采用新接口、支持MagSafe充电，还同时还将搭载更好的FaceTime前置摄像头。至于另外一款全新Mac我们尚未得知具体信息，一切将留待6月揭晓。