感受时间的流逝，ColorOS 13绽放壁纸让屏幕使用时长可视化

作者：毛毛

【天极网手机频道】8月30日，全新“水生万物”理念的ColorOS 13正式亮相。ColorOS 13不仅在设计层面有了全新升级，在性能优化与智慧功能侧更是大幅度提升。

ColorOS 13基于全新“水生设计”理念，对系统视觉语言进行全面升级，引入更多的“流动”元素通过抽象出水面涟漪和光影流动，将水的特性融入系统动效，带来波动涟漪、融合等全新的动画效果，让其更富有生命力。

例如ColorOS 13 的动画效果就遵从“水生万物”的理念，颜色的选用上更有活力，从大自然中汲取的灵感，将海平面日出到日落 24 小时的色彩变化作为基调，构建出以「日出蓝」和「日落橘」为原点的全新色彩体系，融入到系统控件、图标等方方面面。动效视觉上也更自然轻盈，页面插画也有着包容多元的属性，整体看起来非常和谐。而在追光时钟、绽放壁纸与家园息屏等的动效上充分展示ColorOS 13的设计细节。

为了让用户感受新的生机与活力，而不是只受限于数字世界，ColorOS 13带来了全新的“绽放壁纸”。新增的嫩芽壁纸会根据设定的屏幕使用时间不断变化，随着使用时间的正常，原本的嫩芽会慢慢长出枝叶;当时长超过设定值后，植物会呈现出矿物化的状态，以此提醒用户适时放下手机，平衡设备使用和休息时间。



绽放壁纸

追光时钟则是映射真实时间的追光时钟，着日升日落发生变化，夜晚时结合暗色模式，发出月亮漫射光。



追光时钟



追光时钟

作为全新色彩体系带来的转变之一，ColorOS 13在UI设计方面除了整体更加契合水生设计理念之外，还加入了更多包容性设计灵感，例如新图标采用更简约的设计元素，并为部分图标微调细节，使之更具活力，加之图标有更高的对比度，在视觉上更容易辨别，避免蓝色紫色、红色绿色同时出现，减轻部分特殊用户群体的视觉负担。

优秀的视觉表现并没有掩盖了ColorOS 13在功能上的卓越表现。核心体验上，ColorOS 超算平台通过算力模型和并行计算，实现高性能与低功耗的平衡。同时，通过AI技术打造自流畅引擎，从系统底层解决了手机久用卡顿的问题。

不难看出，面向万物互融的智慧未来，ColorOS 13 “水生”理念并不局限于视觉语言层面，而是将水的生命张力、多态质感和润物无声的特质贯穿于ColorOS 13系统整体设计之中;性能与动画革新，也为ColorOS 13带来了全面流畅体验，给用户提供贴心无负担且更有活力有温度的科技体验。

关于适配计划，OPPO计划在9月推出ColorOS 13适配OPPO Find X5 Pro天玑版、OPPO Find X3、OPPO Find X3 Pro、OPPO Find X3 Pro 摄影师版、OPPO Find X3 Pro 火星探索版、一加 9 5G、一加 9 Pro 5G、一加Ace、OPPO Reno8 Pro+共9款机型。其余OPPO机型将会陆续进行升级，敬请期待。