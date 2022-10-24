realme 10 Pro或采用曲面屏设计 下巴比S22 Ultra还窄

【天极网手机频道】随着“双十一”购物节的临近，不少手机厂商纷纷开始发布新机，试图以此带动产品产品销量，重新占据一部分市场。近期，有相关爆料消息称，realme即将在国内发布全新的数字系列――realme 10，定位中端机型。

根据爆料信息显示，realme真我手机或将会在“双十一”前夕发布realme 10系列。其中，realme 10 Pro将采用曲面屏设计，具体是双曲OLED屏幕柔性COP封装。更为重要的是，新机的下巴仅2.3mm，甚至比三星Galaxy S22 Ultra的2.6mm还窄。

基础配置方面，realme 10预计搭载联发科Helio G99移动平台，支持8GB运行内存，内置5000mAh电池，支持33W充电。而realme 10 Pro则搭载联发科天玑1080移动平台，支持60W快充。

从以上配置来看，realme 10系列确实定位中端机型。天玑1080作为联发科最新发布的处理器，其采用台积电6nm制程工艺与八核CPU设计，重点增强了性能、影像、显示等方面的表现，在日常使用中能够带来较为均衡稳定的体验。同时，realme 10 Pro的曲面屏设计，预计在显示效果方面会更加细腻，消费者仅需少数成本就能体验到比肩旗舰级的曲面屏。

此外，realme可能还将发布一款中高端机型，其配置主要为高通骁龙8+ Gen 1移动平台，配备高素质屏幕、大电池以及高功率快充，不少网友猜测其可能是realme 真我GT Neo4。

此前，realme 真我GT Neo3凭借着天玑8100、120Hz畅速屏、150W光速秒充、独立显示芯片、金刚石冰芯散热系统等软硬件配置，在性能方面的表现相当出色，带来了极致稳定的游戏体验，并且获得了用户的一致好评。如果再次升级配置，相信realme 真我GT Neo4的性能会再上一个台阶，体验也会再次获得提升。