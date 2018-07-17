努比亚红魔电竞游戏手机 让你身临其“竞”

【天极网手机频道】近日，腾讯TGA(腾讯游戏竞技平台)大奖赛走到了尾声，从传统休闲娱乐项目发展到如今的专业级比赛，“游戏”的竞技色彩愈发浓厚，手机的重要性更是无法忽视。哪怕是0.1秒的网络延迟，都有可能与胜利失之交臂。而努比亚红魔电竞游戏手机作为这场赛事的官方唯一指定用机，其电竞专业级别不言而喻，沉浸式游戏体验被它展现的淋漓尽致。

首先就是努比亚红魔电竞游戏手机完美的“向量美学”设计，6.0英寸18:9 JDI定制全面屏、185克的平衡重量、174.5°的钻石切面与棱角，将手机持握的舒适感做到了极致。

机身背面的RGB灯带，在独立智能芯片的控制下，不仅能变幻出1680万色的光彩，更能随着音乐、游戏、充电的节奏展现出天际线、激光剑、律动等各种独特灯效，身临其境的游戏画面，带来一场绝佳的视觉盛宴。

机身使用三层导热石墨，形成多棱面散热，与特殊“近黑体”金属表面处理工艺的共同作用，使得努比亚红魔电竞游戏手机将散热功能发挥到极致。

搭载3800mAh超大容量电池，边玩边充不发烫，玩家再也不用担心手机发烫，续航不足的问题，时刻准备应战。

最独特的当属其机身侧边的专属竞技键，一键开启暴走模式，骁龙835的加持，能够最大程度提升CPU，优化屏幕按键触发防止误触。创新加入的NeoSmart AI智慧引擎，还使得这款手机拥有了自动清理无用后台程序的功能，从而提高游戏应用的性能占比。游戏流畅不卡顿，一键提升胜率。

与此同时，红魔电竞游戏手机在业内还率先实现了防打扰不断网的独有技术，DTS Sound音效与SmartPA智能放大器的音质组合更是带来环绕立体声的听觉体验，游戏细节传递更真实，气场全开，为玩家带来最畅快的沉浸式游戏体验。

作为一款主打游戏的手机，努比亚红魔电竞游戏手机无疑充分的展现了其专业性，无论是外在的观感、触感，还是内在的性能，都以游戏最佳体验为先，既能够身临其境的感受游戏，又能够身临其“竞”的参与游戏，想要最佳沉浸式游戏体验，非它莫属。

（ 作者：陈蕾 责任编辑：王有为）

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