天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>努比亚红魔电竞游戏手机身临其“竞”

努比亚红魔电竞游戏手机 让你身临其“竞”

天极网手机频道 2018. 07. 17 作者：陈蕾 责编：王有为
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】近日，腾讯TGA(腾讯游戏竞技平台)大奖赛走到了尾声，从传统休闲娱乐项目发展到如今的专业级比赛，“游戏”的竞技色彩愈发浓厚，手机的重要性更是无法忽视。哪怕是0.1秒的网络延迟，都有可能与胜利失之交臂。而努比亚红魔电竞游戏手机作为这场赛事的官方唯一指定用机，其电竞专业级别不言而喻，沉浸式游戏体验被它展现的淋漓尽致。

努比亚红魔电竞游戏手机 身临其“竞”

　　首先就是努比亚红魔电竞游戏手机完美的“向量美学”设计，6.0英寸18:9 JDI定制全面屏、185克的平衡重量、174.5°的钻石切面与棱角，将手机持握的舒适感做到了极致。

努比亚红魔电竞游戏手机 身临其“竞”

　　机身背面的RGB灯带，在独立智能芯片的控制下，不仅能变幻出1680万色的光彩，更能随着音乐、游戏、充电的节奏展现出天际线、激光剑、律动等各种独特灯效，身临其境的游戏画面，带来一场绝佳的视觉盛宴。

努比亚红魔电竞游戏手机 身临其“竞”

　　机身使用三层导热石墨，形成多棱面散热，与特殊“近黑体”金属表面处理工艺的共同作用，使得努比亚红魔电竞游戏手机将散热功能发挥到极致。

　　搭载3800mAh超大容量电池，边玩边充不发烫，玩家再也不用担心手机发烫，续航不足的问题，时刻准备应战。

努比亚红魔电竞游戏手机 身临其“竞”

　　最独特的当属其机身侧边的专属竞技键，一键开启暴走模式，骁龙835的加持，能够最大程度提升CPU，优化屏幕按键触发防止误触。创新加入的NeoSmart AI智慧引擎，还使得这款手机拥有了自动清理无用后台程序的功能，从而提高游戏应用的性能占比。游戏流畅不卡顿，一键提升胜率。

努比亚红魔电竞游戏手机 身临其“竞”

　　与此同时，红魔电竞游戏手机在业内还率先实现了防打扰不断网的独有技术，DTS Sound音效与SmartPA智能放大器的音质组合更是带来环绕立体声的听觉体验，游戏细节传递更真实，气场全开，为玩家带来最畅快的沉浸式游戏体验。

　　作为一款主打游戏的手机，努比亚红魔电竞游戏手机无疑充分的展现了其专业性，无论是外在的观感、触感，还是内在的性能，都以游戏最佳体验为先，既能够身临其境的感受游戏，又能够身临其“竞”的参与游戏，想要最佳沉浸式游戏体验，非它莫属。

作者：陈蕾责任编辑：王有为）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
iPhone X
苹果太逆天！二手iPhone X均价也需要5800元，相当于原价的85%
索尼手机CMOS
谁将首发？索尼推手机CMOS IMX586：4800万像素、支持4K/90fps！
整机数码游戏软件
天越D7试用
极客修试用验良“机” 海尔天越D7获好评
笔记本推荐
惠普战66 Pro G1领衔 夏日轻薄笔记本推荐
热门产品
  1. 荣耀 10(64GB/全网通)￥2599
  2. 三星 GALAXY Note 9暂无报价
  3. 小米 8(64GB/全网通)￥2699
  4. OPPO Find X(256GB/全网通)￥5999
  5. vivo Z1(4GB/64GB/全网通)￥1598
  6. OPPO R15(6GB/128GB/全网通)￥2999
  7. vivo NEX(6GB/128GB/全网通)￥3898
  8. 荣耀 9i(64GB/全网通)￥1399
  9. vivo X21(128GB/全网通)￥2998
  10. vivo Y83(64GB/全网通)￥1398
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版