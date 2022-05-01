安卓系统主导地位受到挑战？5年内失去8%全球市场份额

作者：夏初

【天极网手机频道】目前我们能够接触到应用最广泛的智能手机操作系统莫过于谷歌的Android(安卓)以及苹果的iOS，符合人们认知的一点是，这两大操作系统几乎瓜分了全球智能手机操作系统市场份额。这两大操作系统在某种意义上已经成为了“两大阵营”。对于国内用户来说，如果你是安卓用户，那么你可以有三星、小米、OPPO、vivo、中兴等等一系列的品牌(华为已经向HarmonyOS转移)或机型可以选择;而对于全球用户来说，选择iOS只能是选择苹果。

从全球市场份额占有量来看，10部手机中有7部在安卓系统上运行，而其余三部中的两部最有可能搭载iOS系统，另一部将有一定概率搭载被归入“Others”的小众操作系统。毫无疑问，安卓是整个操作系统领域的巨头，但这并不意味这个位置固若金汤。从市场数据来看，安卓的主导地位正受到来自其他竞争对手越来越大的压力。

StockApps.com提供的数据显示，安卓在操作系统领域的全球主导地位正在逐渐减弱。2022年1月，安卓系统全球市场份额为69.74%。相比之下，该操作系统在2018年7月占据了 77.32%的市场份额，这也创下当时的历史新高。五年时间过去，有接近8%的全球市场份额从安卓手中溜掉，这是一个引人思考的现象。在安卓对操作系统市场的压倒性优势松动的背后，隐藏着哪些不为人知的秘密呢？

StockApps.com的金融专家Edith Reads认为，安卓全球市场份额的流失源于该领域竞争加剧。面对以苹果iOS为主要对手的竞争压力，安卓的统治力受到了挑战。数据显示，iOS在2018年7月至2022年1月期间增长了6%。苹果的操作系统市场份额从2018年的19.4%增长到了25.49%，此外，其他小众操作系统开发商占除谷歌安卓以外的1.58%。

客观上说，安卓在操作系统市场的统治力仍无人可撼动，即便是丢掉了8%的市场份额，优势也很难在几年内被完全抹平――换言之，安卓的号召力和主导地位仍然存在。相较于主要竞争对手iOS，安卓系统具有更高的自由度、开源特性以及可负担性深受全球开发者和用户喜爱。如果说iOS是一个标准化泳池，那么安卓更像是一块开放水域，在iOS系统中需要遵守各种条条框框，而在安卓这边，自由度更高但也存在着潜在的安全威胁。

Edith Reads表示，在某些方面，“谷歌已经建立了一个无懈可击的差距，苹果和其他公司需要一些非凡的东西才能推翻它。”

当然，除了将目光着眼全球操作系统份额，不同地域、不同地区对操作系统的倾向性也不尽相同。数据显示，智能手机操作系统的主导地位呈现出地域性特征。例如，非洲84%的智能手机都是基于安卓系统的，iOS系统仅占非洲大陆智能手机设备的约14%，而三星、诺基亚和KaiOS则占剩下的2%左右。

同样的趋势也发生在与非洲经济对比明显的欧洲，基于安卓操作系统的市场份额为也高达69.32%，不过iOS系统在这里的表现确实比在非洲更好，有约30%的手机采用了该系统;三星、诺基亚和其他开发商瓜分剩下的1%市场份额。

iPhone SE 3

安卓系统在亚洲和南美洲大陆的市场份额分别达到81%和90%。iOS在亚洲的份额为18%，在南美为10%。其他操作系统开发商在两大洲的手机市场份额不到1%，南美洲似乎成为了iOS用户最少的大洲。

市场份额争夺最为激烈的要数北美洲和大洋洲，iOS在这个两个洲的市场份额均取得了对安卓的领先――54%的市场份额被iOS拿下，而安卓略输一筹，但也占据了近45%的份额。其他开发商能瓜分的市场份额也只有剩余的1%了。

其实在亚、非、南美这几个大洲，iOS不占优势是情理之中的。因为与竞争对手相比，苹果产品的价格显然要贵得多。但苹果一直在努力扩大其产品阵容，尤其是通过推出iPhone SE和入门级iPad等产品吸引更多消费者。虽然iOS仅适用于苹果设备，但安卓系统不仅仅运行在智能手机和平板电脑设备上;此外，最重要的因素仍然是价格――更为低廉的售价能够让安卓设备吸引更广阔范围的入门级与中端用户，在市场份额的竞争中保持领先。当然，苹果降价增量以及推出更便宜设备的策略已经显示出良好的效果，市场份额的增长证明苹果决策层做出了正确的选择，未来，苹果可能会继续在其产品阵容中推出一些入门级设备，与安卓阵营在入门级、中端市场一较高下。