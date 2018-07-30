抢先看！魅族16确定8月8日发布，魅族Gravity悬浮音响惊喜归来

【天极网手机频道】魅族老大黄章疯狂爆料、李楠嫌弃证件照而放出魅族16定妆照、多样百出的新品发布会邀请函……此次魅族16新品发布会的预热，可以说再一次刷新纪录，如今魅族官方终于宣布：魅族16发布会将于8月8日14:30在北京演艺中心举行，届时除了主角魅族16系列旗舰外，还将带来魅族Gravity悬浮音响和魅族X8等新品。



魅族16发布会邀请函

黄章：魅族15只是小试牛刀，魅族16才是真旗舰

近期的魅族宣传海报中提到了“我不是刘海屏，我只是知道，不乱设计就是最好的设计”、“刘海去无踪、性能更出众”等字样。再加上，继洗发水、等快递之后，魅族16发布会邀请函再玩出“新花样”：一份“牛肉”、一把牛刀、一把多功能刀、一把美工刀。这暗示，魅族16不会采用刘海屏设计，而且设计方面更极致，带来更佳的用户体验。

魅族16将主打骁龙845、屏幕指纹、AI拍照等功能，最高配备8GB内存。



魅族16定妆照

具体而言，魅族16将采用了分辨率为2160×1080的6.0英寸18:9 AMOLED显示屏(COF封装，屏占比达91.18%)、高通骁龙845处理器、6GB内存+128GB存储、前置2000万像素摄像头、后置1200万+2000万双摄、2950mAh电池、Android 8.1系统，支持3倍无损光学变焦，提供深锖色、喷砂银、镜面蓝版本。而魅族16 Plus则采用6.5英寸18:9 FHD+ AMOLED显示屏，内置3570mAh电池，提供深锖色、镜面银、镜面蓝等配色，其他与魅族16保持一致。



魅族16定妆照

至于价格，黄章表示：“魅族16将是性价最好的骁龙845机型，这次的价格一定会让大家满意。而且已经把公司和渠道毛利压到最低了，渠道能不加价就已经很好了，要更便宜就选X8吧”。据称，魅族16定价为2699元，魅族16 Plus则为3299元起，目前已在官网等平台开启预约。



魅族16预约界面：屏下指纹确定

那么，魅族能否用“牛刀”切割好魅族16这款旗舰呢？还是让我们拭目以待吧!

魅族X8：比小米8 SE颜值高，同配置价格便宜300元

魅族X8可以看作是骁龙710版魅族16，主要对标小米8SE。黄章表示，“魅族X8颜值比隔壁小米8 SE高，而且配置更高，定价不超2000元，同配置价格便宜300元”。

作为对比，小米8 SE 4GB+64GB版本售价为1799元。这样一来，如果魅族X8低配版也采用4GB+64GB存储的话，定价就可能是1499元。



小米8 SE

既然主打性价比，那么魅族X8会在配置方面做出取舍，除了搭载骁龙710处理器外，黄章还曾透露“去刘海要成本的，不然做不窄”，这暗示魅族X8将采用刘海屏设计。不过，魅族X8会保留魅族16系列的18:9全面屏、同款摄像头设计，只是屏占比会缩水，拍照功能也有可能缺失一部分。

迟到两年的的魅族Gravity悬浮音响终于来了

还记得两年前魅族在众筹网站indiegogo上线的那款无线悬浮音箱Meizu Gravity吗？它凭借独特的亚克力棱镜设计吸引了众多网友的关注，只是一直都没有上市开卖。

如今Meizu Gravity终于迎来了新消息，将与魅族16系列一同在8月8日到来。是Meizu Gravity直接上市开卖，还是Meizu Gravity有新品到来呢？



Meizu Gravity确定8月8日发布



Meizu Gravity谍照



Meizu Gravity谍照

我们先一起来回顾下两年前出现的那款Meizu Gravity吧!Meizu Gravity主体采用黑色色调，并搭配透明的亚克力玻璃设计，仿佛让音箱悬浮于空中;配置方面，Meizu Gravity内置两个1.25寸全频扬声器，支持wifi连接。

此次魅族16新品发布会，你期待吗？

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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