在创新路上不断前行 揭秘HUAWEI Mate 50系列背后的故事

【天极网手机频道】今年9月份，华为发布了全新的Mate50系列手机。作为时隔两年强势回归的旗舰之作，Mate 50系列在技术创新上再次进化，成为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，带来通信黑科技；首发使用抗跌落能力更强的华为昆仑玻璃；搭载超光变XMAGE影像，支持十档可调物理光圈的超光变主摄，业界首发的超微距长焦摄像头等等，多项前沿的技术都让大家眼前一亮。在最近举行的HDC 2022开发者大会期间，华为还召开了“华为手机创新科技媒体沟通会”，华为终端BG手机产品线副总裁李小龙针对XMAGE影像、北斗卫星消息功能的创新以及昆仑玻璃等创新技术进行了深度的解读，并分享了一些背后的故事。

超光变XMAGE影像 引领移动影像持续向前

从黑白双摄像头、AI摄像，到超级夜景、RYYB超感光传感器，再到计算摄影和“计算光学”...华为基于对消费者需求的深度洞察，在移动影像领域持续探索和创新，不仅持续突破消费者对拍摄体验的想象，也成为了移动影像技术发展的风向标。此次华为影像XMAGE便是华为在移动影像多年的积累成果，旨在从技术创新、影像风格、拍摄体验三个维度，为用户带来独树一帜的影像风格和体验，自成一派。

华为影像XMAGE聚焦光学系统、机械结构、成像技术、图像处理四大成像模块，从“光机电算”四个维度持续创新。受限于智能手机体积限制和便携性的要求，感光元件尺寸继续提升的空间有限。HUAWEI Mate 50系列搭载了“可变光圈”技术，在狭小的机身空间内实现光学系统和机械结构的最佳匹配，让影像模组的能力得到最大化的发挥。

HUAWEI Mate 50系列的主摄结构有多达23个精密部件，包括高精度的环形磁场微控马达、设计精巧的光圈叶片等创新部件，相互之间紧密协同，实现5-10μm的微米级精度，这难度可想而知。。它所采用的高精度的环形磁场微控马达，配合高精度的驱动控制算法，让控制光圈大小的6个金属叶片保持同步开合，从而保证各个光圈档位的精确度，实现光圈大小“十档可变”。

除了超光变摄像头外，为了应对在微距拍摄中，“防抖和图像质量不佳”和“创作空间受限”的挑战，HUAWEI Mate 50 RS保时捷设计还搭载了超微距长焦摄像头，在机械机构上进行了两大技术创新，让镜头兼顾微距和长焦拍摄。引入了3.2mm的超长机械行程马达，并首次在业界采用双镜群内对焦架构设计，可以利用镜群之间的移动对焦进行二次校准，有效提升了微距模式下的光学解析力。

在影像风格上，华为影像色彩研究团队汇聚了来自中国、芬兰、日本等分布在世界各地的7大华为研究所专家团队，囊括了艺术学、心理学、光学、色彩科学等8大研究领域，建立起华为专属的华为影像风格。不仅如此，团队还以330万+华为新影像大赛用户的投稿作品作为样本，经数年积累，提炼海量样本、整合全球研发，提炼出全新的XMAGE 影像风格：真实感、沁润感、通透感、呼吸感。并联合清华大学艺术与科学研究中心色彩研究所共同研发，基于“色彩科学”理论基础，提炼出独树一帜的XMAGE风格，旨在为全球消费者提供独特、非凡、美好的移动影像体验。

历经3年研发测试 让“向上捅破天”的技术走向大众

其实说到卫星通讯这个概念，大家可能并不觉得非常陌生，但离大多数普通人又是比较遥远的。这次华为将它“装”进了HUAWEI Mate 50系列手机中，成为全球首款支持北斗卫星消息的智能手机，让“向上捅破天”的技术成功走向了大众，其所面临的的困难和挑战都是非常大的。

在这项功能研发之初，华为的工程师们面临着一系列挑战：此前主流的卫星终端设备，体型笨重，不便携带且功能应用场景单一，主要用于海事、气象预报、应急搜救等领域。要将卫星通信的能力落地到大众智能手机上，面临着高轨卫星传输损耗大、智能手机发射信号功率低等挑战。工程师们从“0”开始研发，完成了通信协议、软硬件开发、卫星系统搭建等一整套闭环系统的设计，历时15个月，终于成功发出第一条北斗卫星消息：【星辰大海，纵横相依。遥遥星光，向你而来】。

为了进一步验证北斗卫星消息在无地面网络覆盖、环境复杂地区的可靠性与稳定性，测试人员，长达18个月的测试验证，横跨31个省份、直辖市、自治区，测试场景覆盖了戈壁沙漠、高山丛林、江海湖泊等各式地貌环境。历经3年研发测试，华为最终实现了将北斗卫星消息的能力落地到大众消费级智能终端。

值得一提的是，除了HUAWEI Mate 50系列外，HUAWEI Mate Xs 2也将支持北斗卫星消息功能，并于11月5日起正式开启众测，成为全球首款支持北斗卫星消息的折叠屏手机。

尽管这项功能对于用户或许只能在少数极端情况下才能使用，但是若某天真的不幸被应验，这项功能将会为用户带来绝处逢生的机会。目前，卫星通讯在手机上应用还处在一个非常初级的阶段，华为的率先发力和布局让它成功占得先机，依靠技术创新再次走在了行业前端，这也或将掀起“卫星通信”在移动终端的新浪潮，加速在消费端的渗透。

超高强度昆仑玻璃 更加耐摔安全感满满

手机意外跌落，不仅屏碎，而且心碎。根据调研，行业内有一半以上的手机售后案例集中在屏幕修复。针对这一问题，华为在Mate50系列上带来了昆仑玻璃。

华为昆仑玻璃材质经过 24小时高温纳米晶体生长、108道微晶原材及面板加工工序、1600度铂贵金属熔炼工艺的打造，在抗冲击方面可以做到坚若磐石。通过复合粒子强化注入，一片昆仑玻璃的面板中就有数以亿亿个高强度纳米晶体，抗冲击阻开裂。华为昆仑玻璃还获得了业界首个瑞士SGS五星抗跌耐摔认证，搭载昆仑玻璃版整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至10倍，让消费者用着更加有安全感。另外，据华为终端BG手机产品线副总裁李小龙透露，其实在华为之前的机型上就有使用过昆仑玻璃，是经过“实战”验证过的，只不过没有对外进行公开的宣传。

昆仑玻璃版本的HUAWEI Mate 50系列上市以来，一直也是受到了不少消费者的青睐，所以在这次的创新科技媒体沟通会上，华为也宣布将在HUAWEI Mate 50系列中，冰霜银、曜金黑、流光紫等三款配色的机型上搭载昆仑玻璃，为屏幕提供更好的保护，也让消费者在机身颜色上拥有更多的选择。

写在最后

无论是“可变光圈”技术、超微距长焦摄像头还是将卫星通讯技术带到大众智能手机上，都展现出了华为对于前沿技术的敏感洞察，总是能走在行业前端，并且愿意花代价来完成科技领域上的探索，在科技创新的道路上不断前行，也希望华为能在未来的产品上给消费者带来的更多的惊喜。