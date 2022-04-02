华为宣布完成监事会换届选举，孟晚舟担任华为轮值董事长

作者：大飞哥

【天极网手机频道】3月28日，华为在深圳总部举行2021年经营财报发布会，这是华为首席财务官孟晚舟回国后首次公开亮相。而就在4月1日晚，据华为官网最新信息显示，华为CFO孟晚舟担任轮值董事长。

华为对外发布的公告中表示，完成了监事会换届选举，选举产生了监事会主席、监事，以及候补监事。

华为当前监事会成员为：郭平、丁耘、李杰、姚福海、李英涛、陈黎芳、宋柳平、任树录、李大丰、田峰、彭中阳、史延丽、杨黎、马箐箐、吕克。

华为当前董事会成员为：梁华、徐直军、胡厚、孟晚舟、汪涛、余承东、徐文伟、何庭波、任正非、陶景文、阎力大、李建国、彭博。

根据华为的公司制度，董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构，承担带领公司前进的使命，行使公司战略与经营管理决策权，确保客户与股东的利益得到维护。

公司董事会及董事会常务委员会由轮值董事长主持，轮值董事长在当值期间是公司最高领袖。

据了解，在华为2021年经营财报发布会上，对于公司业绩，孟晚舟表示：“我们的规模变小了，但我们的盈利能力和现金流获取能力都在增强，公司应对不确定性的能力在不断提升。”

孟晚舟还说：“我上一次参加华为财报发布会还是在4年前。过去4年，世界的变化很大，祖国的变化也很大，回国的几个月中，我一直在努力学习，跟上这些变化。”

资料显示，孟晚舟毕业于华中理工大学，硕士。现任副董事长、轮值董事长、公司CFO。

1993年，20岁的孟晚舟加入华为，当时华为内部并没有多少人知道她是任正非的女儿。此后她一直在财务体系工作，历任国际会计部总监、香港华为财务总监、账务管理部总裁、销售融资与资金管理部总裁等职位。

2005年起，孟晚舟主导建立了5个财务共享中心，支撑华为全球的会计核算工作，并推动华为全球集中支付中心在深圳落成。

2007年，她负责实施了与IBM合作的、长达八年的华为IFS(集成财经服务)变革。IFS变革，构建了数据系统，并在资源配置、运营效率、流程优化和内控建设等方面建立规则，使华为开启了精细化管理之路，成为华为持续成长基因之一。

2013年，孟晚舟首次以任正非之女和华为CFO的双重身份走在了聚光灯前。坊间传闻她将是华为“未来的接班人”，她直接回应，“华为没有什么不可告人的秘密”、“不拼爹，不拼妈，一切看贡献和能力。”

当时这位公认的华为接班人还在清华大学发表了演讲，提到了华为的人才观：华为选人不以年龄、资历为标准，只以责任结果贡献为考核标准。

面对外界的质疑，任正非也曾亲述过华为的四大用人原则：华为干部不是终身制;华为不会迁就任何人;在干部层面，一贯采用绩效考核末位淘汰制度;降级的干部不要患得患失，要承受的了委屈。

2018年3月，经持股员工代表会投票选举，孟晚舟出任华为副董事长。

意外的是，在2018年12月1日，孟晚舟在加拿大温哥华被捕，美国向加拿大要求引渡她，加拿大法院定于12月7日就此事举行保释听证会。12月11日，加拿大法院作出裁决，批准华为公司首席财务官孟晚舟的保释申请。

2021年8月18日，孟晚舟引渡案结束审理 ;2021年9月25日，孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。