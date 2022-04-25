红魔7Pro游戏手机X联名变形金刚限量典藏版体验：擎天柱酷炫来袭

作者：弈秋

【天极网手机频道】跨界联名定制成为了现在的一种营销时尚，在美妆、食品界和手机界等领域，如果看到喜欢的产品和本命IP梦幻联动，联名产品都让粉丝心动不已。这次游戏手机也太卷了，红魔7Pro游戏手机X 联名变形金刚全球知名IP擎天柱和威震天定制了双版本。确实看到经典汽车人IP来袭，笔者也是满满的情怀啊。

都知道“对决”永远是《变形金刚》的主题，这也符合竞技游戏里的特点。红魔作为一款游戏手机，选择这个主题产品进行联名的确与其不谋而合。笔者手上这款搭载全新骁龙8--红魔7Pro游戏手机X变形金刚擎天柱联名版，以擎天柱为原型的盒子制作也很用心了，已经迫不及待想要上手体验。

酷炫颜值：联名变形金刚IP限量典藏版

红魔7Pro游戏手机X联名变形金刚汽车人IP定制款，一贯的硬核美学让整个设计呈现了力量感。定制礼盒选用擎天柱汽车人经典的红蓝配色，礼盒外观不仅有金属博派logo铭牌等，多层展开的开箱结构设计是有点类似擎天柱变形的感觉。礼盒里除了手机，还放置了独具特色的战损风格红魔涡轮散热背夹定制版、165W氮化镓充电器、红魔电竞保护壳、变形金刚定制卡针、擎天柱形象徽章等配件。

红魔7Pro标志性的“氘”字与全新骁龙8标识，擎天柱的烈焰纹，玻璃后盖设置等等，锋系列一如既往是红魔专属的设计理念，配上这种拉满了赛博霓虹独特的撞色设计，手机整体设计风格将硬核的美感展露无余。

作为一款游戏设备，红魔的自定义灯效【呼吸】、【常亮】、【闪烁】和【流动】、【灯随音动】五种灯效模式当然可以随意切换，适配玩家需要的灯效感觉。

打开手机的【设置】后点击【炫彩灯效】，这里也有几种可选的灯光效果，比如开启【竞技氛围灯】，玩游戏时手机背部会看到灯带在闪烁。开启【影音氛围灯】，听音乐观看视频同样能够看到灯效。背后左右对称设计的两组炫彩RGB灯，炫彩灯光和游戏结合，这种沉浸式游戏体验对笔者来说有点爽。

性能：新世代旗舰，全新一代骁龙8移动平台

红魔7Pro联名版游戏手机搭载全新一代骁龙8移动平台，配以满血版LPDDR5和UFS3.1组成了性能强劲的“魔三环引擎”。根据官方数据显示运用了行业目前最领先的4nm制程工艺与全新平台架构，达到了CPU性能提升20%、能效提升30%，GPU图形渲染速度提升30%，能效比提升25%。并且启用了第七代人工智能引擎，速度基本快达4倍，不愧是专为竞技而生。

骁龙Elite Gaming 的加持，双X轴线型马达，红魔姬智能游戏助手，自研Arc性能增强系统综合性能提升120%等，在游戏体验上对画质、流畅度上等全面进行提升，从而保证玩游戏时不会出现肉眼可见的掉帧，提升玩家的沉浸游戏体验。红魔能够成为游戏圈里指定的硬核合作品牌也说明实力可见。

散热续航：ICE9.0魔冷散热系统与135W魔闪快充

边充电边玩游戏时手机容易发烫，所以散热也是笔者重点关注的方面。官方数据显示红魔7Pro配备ICE9.0魔冷散热系统，9重散热包含主动散热风扇、超大VC液冷散热板、弹头合金峡谷风道，还有高导热凝胶、超柔高导热稀土、复合石墨烯、超导铜箔、氚锋金属散热片、气动热力学航空铝中框等黑科技散热材料，基本已经满足了我们对手机散热的需求。

内置搭载的29叶高速离心小风扇，在【设置】这里或者滑到手机状态栏进入开启。打开【散热风扇】，视自己玩手机情况的来选择【智能调节】或者【极速散热】，风扇开启后能有效降低发热情况。笔者选择的是【智能调节】，因为这个可以根据笔者手机CPU的温度智能调节转速。当手机自动锁屏后小风扇也停止运行，再次打开手机主页，风扇又会运行起来。官方测试数据这颗小风扇在体验和性能层面全面升级，转速飞快且噪音相比之前下降了 41%，风压是黑鲨的两倍。

红魔手机官方实验室实测结果，他们搭载业内罕有的多维立体散热系统，整机有效散热面积达到了41279mm2。标配的电竞导热保护壳和涡轮散热背夹等也可以同时给手机强劲制冷散热，进而有效控制各种高功耗运行下的机身温度。

红魔7Pro联名变形金刚典藏版标配165W氮化镓充电器，这个功率若是针对游戏手机，游戏时能快点回血确实重要。而且它也能为笔记本、平板电脑等终端电子设备充电，出门带上多个设备时拿一个充电器足够应付。拿在手上稍微有点沉，不过这个“大家伙”笔者还挺喜欢，行业内来看应该是功率最高的手机充电器了。

充电续航方面为135W魔闪快充和5000mAh双电芯电池系统组合，红魔实验室实测15分钟后手机充满100%。【设置】这里可以看到【充电分离】，意味着直接绕过电池给手机充电，减少充电温升持久保护电池。好处还在于可有效降低手机的整体发热量，减少温度带来的充电损耗。笔者在玩大型手游对局中便可以边充边玩，当然还需要同时开“小风扇”，降低手机温度。如果不开启，手机温度是挺高的。

屏幕与刷新率：6.8英寸UDC屏下全面屏+120Hz刷新率

红魔7Pro手机正面配置6.8英寸UDC行业唯一屏下摄像全面屏，前置摄像头放置在上方边框区域，基本没有遮挡的这种全面屏确实可以让玩家享受全屏带来的全局游戏视野。红魔7Pro手机分辨率为1080*2400P，还有100%DCI-P3广色域，画面帧率多档调节(60/90/120Hz)，最高支持120Hz屏幕刷新率，DC调光和SGS低蓝光护眼认证这些可圈可点的方面。

触屏是否灵敏也是笔者关注的重点，玩游戏最担心触屏不灵敏从而影响游戏对局结果。若是手机触控采样率越高，手机触控会更灵敏。红魔7Pro支持960Hz多指触控采样率，这几乎是毫秒级多指触控响应，保证了更加迅捷的游戏操控响应，让我们在游戏对局中更快人一步。除此之外，红魔7Pro搭载屏下光学指纹，响应速度和识别准确率进一步提升，笔者在日光直射等复杂情况下也能解锁。而且手机还支持心率监测功能，就可以日常查看一下心率情况。

手机左侧这个是游戏快捷键，往上拨动它可以快速进入到当前的游戏空间;往下拨动就会暂时退出游戏界面回到手机主页。笔者也是来回拨动试了几次。以后就不用因为其他情况造成退出游戏后的尴尬，能很快进入游戏大厅。

影像与投屏：6400万超高清AI三摄+红魔投屏大屏体验

影像方面，镜头后置为6400万超高清AI三摄+200万像素微距镜头+800万像素超广角，前置为1600万像素自拍镜头，支持4K超清视频。加上Neovision 摄影引擎的加持，还有移形换影、凌波微步等有趣影像工具，不过需要一些特定场景才能使用，比如移形换影要求被拍摄的对象与手机相距3到6米才能出效果。这是笔者随机挑选拍摄的几张样片图，这款手机基本能满足日常记录生活的拍摄需求。对笔者来说，游戏体验还是比较重要的。

由红魔7Pro主摄拍摄

笔者也认同红魔投屏适合主播玩家的直播需求，特别是专门做游戏主播且对设备这块更为挑剔的玩家用户，红魔手机针对这块搭配了独家研发的画质渲染增强技术，支持120帧无线投屏，就可以将高清画面稳定地投映到直播平台，确保直播中观众最佳观看的体验。另外一点是笔者觉得大屏游戏体验真是不要太真实，手机秒变主机，电脑鼠标可以直接操控投屏，同时笔者玩游戏时与手机的使用互不影响。

最后总结

全新骁龙8移动平台、120Hz刷新屏幕率、9重散热技术、官方标配165W氮化镓充电器等高标配的红魔Pro手机，与变形金刚联名定制版的全球典藏限量版更兼具了硬核气质与科技质感。这波红魔诚意十足的梦幻联名，属实心动的赶脚，笔者也相信这次的合作会成为一次经典联名。对红魔7Pro游戏手机联名变形金刚IP定制限量典藏版感兴趣的用户朋友，可以到红魔官网或官微了解详情活动。