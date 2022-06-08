618手机选购攻略：两千价位避不开这三款！

作者：云隐

【天极网手机频道】一般来说，购买手机的最佳时期，基本都是抓住电商平台的各类购物节优惠，例如近期的618，各大电商平台提供了相当多的优惠活动。两千价位的手机，想必也是大部分小伙伴热切关心的电子产品，其拥有着时尚的外观设计、均衡的性能与影像以及不错的续航。今天小编为你们汇集了三款颜值与实力兼具的手机，同时选择了最低售价的渠道，可以供你们作为备选参考一下。

OPPO Reno8

OPPO Reno8 官网售价8GB+128GB售价2439元，8GB+256GB售价2689元，12GB+256GB售价2989元，同时支持24期免息付款。

OPPO Reno8提供了微醺、晴空蓝、夜游黑三款时尚配色，微醺宛若夕阳般迷离，晴空蓝源于蓝天白云的纯净，而夜游黑则取材于夜空里的光泽，色彩方面完全是OPPO一脉相承的时尚与简约。外观上另一大特色是后置影像模组的流光双镜设计，一体成型没有任何断点，手感丝滑，温润不咯手，并且不沾指纹与灰尘，观赏性与实用性兼具。

手机屏幕尺寸为6.43英寸，屏幕材质为AMOLED，支持最高90Hz刷新率。整体的机身厚度保持在7.67mm左右，重量为179g左右，带来视觉与触觉的双重轻薄感。核心配置方面，OPPO Reno8采用天玑1300，功耗上会优于同档位下其他品牌的处理器，并且拥有着不错的性能，对于《王者荣耀》或《原神》这种高负载游戏完全是足够的。

OPPO Reno8内置一块4500mAh的大电池，配备长寿版80W超级闪充，两者搭配带来的续航能力还是能够满足日常生活的使用。在影像上，OPPO Reno8采用“5000万像素主摄+200万像素黑白镜头+200万像素微距镜头”后置三摄影像模组，前置则为3200万像素的超感光猫眼镜头，暗光逆光的环境下均能拍摄直出优异的照片。

vivo S15

vivo S15京东售价8GB+128GB售价2649元，8GB+256GB售价2949元，12GB+256GB售价3249元，最高支持白条12期免息付款。

vivo S15拥有盛夏、浅金、耀黑三款配色，海浪般湛蓝的盛夏，阳光般闪耀的浅金，以及夜空般简洁的耀黑，带来了一场夏日的自然盛宴。双镜云窗的经典造型，搭配2.5D玻璃后盖与航空铝材质中框，让机身保持在8.08mm左右的厚度以及198g的重量，也算轻盈趁手。

屏幕是一块6.62英寸的AMOLED屏，支持最高120Hz的刷新率。vivo S15搭载了高通骁龙870，这是被称为“一代神U”的处理器，在性能与功耗方面的表现都相当均衡。在这款旗舰处理器的加持下，vivo S15足以运行时下的所有高负载手游，并且长时间地游戏也不会带来过高的温度。

影像方面，vivo S15采用“6400万像素超高清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头”后置三摄，以及3200万像素前置单摄，配合vivo影像系统独有的算法，整体影像能力也是较为不错。此外，vivo S15配备4500mAh的电池以及66W的闪充，充电与续航能力在同档位手机中也并不会差。

荣耀70

荣耀70官网售价8GB+256GB售价2699元，12GB+256GB售价2999元，12GB+512GB售价3399元。

荣耀70在外观设计上所花费的心思较多，提供了亮黑色、流光水晶、墨玉青、冰岛幻境，小编主推流光水晶与墨玉青。流光水晶采用双层设计，外部的光面玻璃以规则的线条分割，底部嵌入的星光点点，带来视觉上的双重享受。墨玉青氤氲着一股古典的韵味，从墨玉取色，融入玻璃之中，带来别有一番风味的典雅，妥妥的简奢风。

后置影像模组一样是双镜设计，不过自带荣耀数字系列的美学传承，三颗摄像头与一颗闪光灯一字排开，十分整齐。荣耀70采用一块6.67英寸的双曲柔性屏，支持最高120Hz刷新率以及1920Hz高频PWM调光设计，流畅又护眼。核心配置是高通骁龙778G Plus，与其独有的GPU Turbo X，能够带来高帧低耗的游戏体验。内置4800mAh的大电池，配备66W的闪充，手机续航一整天完全没问题。

影像方面，荣耀70采用“5400万像素IMX800视频主摄像头+ 5000万像素超广角微距主摄像头+ 200万像素景深摄像头”后置三摄，以及3200万像素前置AI超感知主摄像头，影像体验相当精彩纷呈，帮助用户轻轻松松拍下大片。

以上三款手机产品，均是两千价位的较为优异的选择，涵盖了OPPO、vivo、荣耀三大手机品牌。如果此前有使用其中某个品牌手机的用户，更换时可选择同品牌实现系统体验的无缝衔接。当然，如果想要尝鲜，也可以更换其他品牌的手机进行使用，想必也不会让你失望。618期间，购买手机显然是最为优惠的，近期有购机需求的小伙伴们，可以多多了解一下信息。