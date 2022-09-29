黄金假期不可错过的机惠：人气机型OPPO Reno8系列可享最高400元优惠

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Reno8系列作为人气机型，七款配色、流云双镜设计、双芯人像摄影系统、流畅性能体验……每一处的升级都能让人得“芯”应手。恰逢国庆黄金假期到来，OPPO科技狂欢节9月30日开启并将持续至10月7日。活动期间，消费者到店购机还可享多重优惠福利，包括用户购机最高可享12期分期免息，以旧换新最高可享666元购机补贴，购买OPPO Watch 3系列、OPPO Pad、OPPO Pad Air还有精美礼品赠送;除此之外，OPPO Find X5系列、Reno8系列等多款产品限时优惠，最高立减400元。

智能手机作为常用的电子设备之一，高颜值和强实力必须要有。而“好看”这个词已经不足以形容OPPO Reno8系列的外观设计，大可称其为Reno系列的“颜值巅峰”，不管是对美学的设计还是色彩的执着，Reno8系列总是能给大家带来惊喜。

OPPO Reno8系列全系的直角中框设计，摄像头模组不再使用阶梯设计，流云双镜设计使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个自然、美妙的曲线，让“极简主义”恰到好处。基于星钻工艺，Reno8系列上呈现出幻彩般的渐变，色彩如光影般流动;航空铝材质配合升级的金属砂化工艺，防磨耐刮不留指纹。

OPPO Reno8系列还采用Find系列同款热煅工艺，历经800度高温与8道抛光程序，锻造出通透的镜面质感。6款特调Reno色从不同情绪中获得色彩灵感，打造出逍遥青、漫游灰、暗涌黑、微醺、邂逅蓝和夜游黑配色，融汇纯色与渐变，与镜面质感的背板造就独属于Reno8系列的全新视觉体验。

在影像上，Reno8系列搭载了马里亚纳X芯片。作为OPPO开启手机影像新纪元的核心，这颗影像专用NPU芯片每秒钟能够处理大量的图像信息，可显著增强手机的影像体验。配合双平台旗舰SoC、OPPO双定制影像传感器、人像算法矩阵，组成双芯人像摄影系统，进一步提升人像视频体验。

OPPO Reno8 Pro+采延续了前代的3200万像素超感光猫眼镜头，双芯人像摄影系统带来芯片级4K超清夜景视频，让视频每一帧的画面都来自于明暗两帧的融合，即使是逆光，也能通透明亮;OPPO Reno8 Pro同样是3200万像素超感光猫眼前置镜头，后置采用5000万像素广角主摄，索尼IMX766传感器，1/1.56英寸感光面积，辅以800万像素广角镜头+200万像素微距镜头，有了马里亚纳MariSilicon X和OPPO独有的人像算法矩阵的加持，形成专业的双芯人像摄影系统，最高可以支持20bit的影像处理和Ultra HDR超动态范围。

在软件层面，OPPO Reno8系列支持原生肌理级自拍，从磨皮、美白、立体、亮眼和颈部优化5个维度，针对美颜效果进行全方位优化，基于OPPO自研3A算法与色温传感器，带来更加精准的肤色还原表现，同时将AI去瑕疵算法再次升级，可将毛孔、皱纹等瑕疵完美去除，同时还原真实皮肤纹理，实现精细化美颜。

性能方面OPPO Reno8系列也拥有强悍的硬件配置。OPPO Reno8 Pro+和OPPO Reno8 Pro分别搭载天玑8100-MAX和第一代骁龙7移动平台，加之其配备X轴线性马达及Hyperboost全链路游戏稳帧技术，通过图形异构技术和GPA稳帧技术等高性能技术，对游戏场景进行重构渲染，解决高负载场景带来高功耗和帧率不稳等问题，可大幅提升游戏体验能够轻松应对中大型手游和多任务处理。同时，Reno8全系升级长寿版80W超级闪充，搭配4500mAh超大电池，提供超强续航体验的同时实现快速补电。

9月30日OPPO科技狂欢节正式开启，OPPO Reno8系列提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三种内存版本，可多方位满足用户选购需求。用户可前往OPPO商城、京东、天猫等电商平台或OPPO线下门店进行新机购买，千万别错过这次“机惠”。