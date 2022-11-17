高通发布新一代音频平台，支持超低时延和空间音频

【天极网手机频道】昨天，高通2022骁龙峰会正式举办，在发布众所期待的骁龙8 Gen 2后，今天高通又推出S5 Gen 2和S3 Gen 2第二代蓝牙音频，并且宣称这是高通迄今为止最先进的蓝牙音频平台，均支持Snapdragon Sound™骁龙畅听技术。

这两款产品将会配合昨天发布的第二代骁龙8移动平台进行优化，带来超低功耗和丰富特性，为Snapdragon Sound骁龙畅听赋予全新功能，包括动态头部追踪、空间音频、优化的无损音乐串流以及低至48ms的极低延时游戏体验。

高通副总裁兼语音、音乐及可穿戴设备业务总经理James Chapman表示：“下一代高通S5和S3音频平台旨在带来消费者最为期待的丰富音频特性，同时提供超低功耗性能。高通是率先通过蓝牙实现无损音频技术的公司，并不断保持创新。我们发布的《音频产品使用现状调研报告2022》中显示，超过一半的消费者希望他们的下一副无线耳塞能获得对空间音频特性的支持。我很高兴地宣布Snapdragon Sound骁龙畅听技术通过动态头部追踪支持空间音频，并实现对全新蓝牙LE Audio规范中无损音频的支持，同时也为全新平台带来更低时延。”

高通推出两个平台最大的不同就是S5 Gen 2能够提供更加高端的体验，而S3 Gen 2则是针对主流音频配件。两个全新的音频芯片能够配合骁龙8 Gen 2使用，实现全链路的无损音频传输。而芯片级别的动态头部追踪功能可以带来更加沉浸的空间音频体验，能够让用户感受到身临其境般的感觉。

同时这两款产品都支持蓝牙5.3和LE Audio，在功耗方面表现十分优秀。此外还支持Auracast广播音频，仅需一个发射器就可以向多个接收器发送信号无需配对，只需要提前调频。这种体验类似FM广播，可以听取公共广播或是朋友共享音乐等等。

S5和S3都支持第三代高通自适应主动降噪技术，能够通过对入耳贴合度和用户外部环境的适应来提升聆听体验，实现更好的降噪，而且高通自适应主动降噪技术还支持拥有自动语音检测的自适应透传模式，当用户需要听到清晰的周围环境音时，这这项技术就能为用户提供降噪到自然透传的流畅过渡。

除此之外，高通全新的自适应主动降噪技术还能够更好地助力设备开发者解决风噪、啸叫和异常环境等问题。两款全新平台还支持第三代高通®自适应主动降噪(ANC)技术，通过对入耳贴合度和用户外部环境的适应来提升聆听体验。

最重要的是，S5 Gen 2和S3 Gen 2的延迟相较前代有着巨大提升，从第一代的68毫秒降低至48毫秒，并且拥有一个语音回转通道，能够用于在游戏中的高质量游戏体验。不过即使如此，在延迟方面，目前TWS耳机在硬件层级上依然达不到如此低的延迟，就连TWS中的佼佼者AirPods Pro 2也有120ms左右的延迟。

目前第二代高通S5 Gen 2和S3 Gen 2音频平台正在向客户出样，商用产品将于2023年下半年问世，届时或许能够带来更低延迟的TWS耳机，让玩家用户也能享受到极致的音频体验。