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强悍性能下也有持久续航，OPPO Find N2让体验更进一步

2022-12-15 21:32:18 天极网手机频道

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  随着OPPO Find N2正式发布，233克的轻盈手感，让折叠屏首次实现轻至直板机的重量，其也为手机行业带来颠覆折叠屏的全新体验。不仅如此，OPPO Find N2还拥有黄金折叠比例，内外120Hz的镜面屏，合上可单手掌握，打开有沉浸大屏。并且在强悍性能加持下，还拥有持久续航，让体验更进一步。

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  OPPO Find N2这一次搭载的是高通骁龙8+旗舰芯片，它采用2022年最新、最强的台积电4nm制程工艺，使骁龙8+能耗比大幅提升。相较于上一代，骁龙8+CPU性能提升5%，GPU性能提升10%，同时功耗降低30%，AI能效提升20%。在旗舰芯片的加持下，Find N2可轻松应对高压场景，时刻保障流畅体验。

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  值得一提的是，233克的精巧机身内藏4520mAh的大容量电池，并搭载着67W超级闪充，只需10分钟即可充电至37%。配合骁龙8+旗舰芯片和E6屏幕出色的能耗比，带来超强续航表现。OPPO Find N2既做到了在仅233克机身中塞下大容量电池，同时兼得超级闪充，实属难得。目前，这款性能强悍、续航也持久的OPPO Find N2系列已正式开启预约，近期想换新手机的朋友不妨关注一下。

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