三星Galaxy S22系列中国发布：4999元起，打入S系列的“Note”新机来了！

作者：高志伟

【天极网手机频道】2月22日，三星正式在中国发布Galaxy S22系列新旗舰智能手机。在前不久的全球发布会上，有关新机的特性已经有了全面的介绍，天极网也分享了Galaxy S22系列的上手视频。所以与以往一样，国行发布会最受关注的便是价格。

三星Galaxy S22和S22+提供了曜夜黑、羽梦白、雾松绿和浮光粉四款颜色;Galaxy S22 Ultra提供了曜夜黑、羽梦白、雾松绿以和绯影红四款配色。

售价信息

Galaxy S22提供8GB内存以及128GB、256GB存储两种规格，售价分别为4999元、5799元。

Galaxy S22+同样提供8GB内存以及128GB、256GB存储两种规格，售价分别为6599元、7399元。

Galaxy S22 Ultra提供12GB内存以及256GB、512GB、1TB存储三种规格，售价分别为9699元、10499元、12099元。

目前Galaxy S22系列已经在三星指定线下门店、三星网上商城、三星会员俱乐部微信服务号、京东、天猫、苏宁、国美、顺电、九机，以及抖音、快手、小红书等平台的三星官方线上渠道开启预约，成功预约并选购Galaxy S22系列的消费者还将享受多重惊喜好礼。

全新的Galaxy S22系列在外观、设计、影像、屏幕、性能及续航等方面带来了提升，其中S22 Ultra更是凭借内置S Pen设计让S系列与Note系列完成了融合。当然就颜值而言，看到S22 Ultra应该会有很多用户想到：Note终于是来了。

在本次发布会上，三星电子大中华区总裁崔胜植表示：“在当今这个焕然一新的世界中，科技应赋能我们每一个人，从而使所有人能够获得进步。因此，三星不断通过科技丰富着人际关系、创造着积极的变化，为生活提供更多便利的同时，帮助我们创建美好的今天和未来。三星Galaxy S22系列是再次改写行业创新规则的超级智能手机，无论是在影像体验还是生产力方面，其都能够为大家生活的每一天带来如史诗般的崭新体验”。

影像系统升级

Galaxy S22系列搭载了更强大的感光元器件与前沿的智能图像处理技术。其中，S22和S22+搭载的旗舰级多摄像头系统，传感器面积相比Galaxy S21和S21+增加了23%，进而获得更大的进光量轻松呈现高水准的影像画质。S22 Ultra凭借1.08亿像素主摄以及超大的2.4微米图像传感器(与上代S21 Ultra 5G的2.4微米图像传感器尺寸相同)，搭配三星多帧融合技术，将夜间拍摄效果提升到了新的高度。

另外，手机还采用了超清玻璃、镜头，在表面附着了超低反射纳米涂层，可以有效避免眩光。另外，自适应像素技术与更强大的AI拍摄特性降低了拍摄门槛，让大片拍摄更轻松、更简单。

通过体验，S22系列升级的夜间照片和视频拍摄、人像拍摄有不错的表现，可以带来曝光更均匀、画面更纯净的夜景影像以及虚化更自然、立体的人像照片。

在视频拍摄方面，S22系列支持智能动态帧率可检测光照条件，以自动适配合适的帧率;超级稳定系统能够有效地减少震动和移动，OIS校正角度与S21 Ultra 5G相比提高了58%;借助Super HDR，即使是背光场景，也能获得色彩丰富的画面;在视频录制时升级的自动构图的以自动监测人物并识别、追焦，视频拍摄更方便。

值得一提的是，如今很多用户会分享短视频到不同的视频或社交平台，三星将其相机系统能力VDIS技术，向受欢迎的中国本地社交软件开放，为用户提供集成度更高的影像体验，从而更自由地释放自己的创作力。

除了影像系统外，Galaxy S22系列仍旧采用三星一贯的设计语言，并且相比上代更加删繁就简，双面玻璃设计提升质感、手感，搭配不同配色更加时尚、美观。同时康宁大猩猩玻璃、装甲铝材质也让手机拥有更高强度，配合IP68级防护，应对更多挑战，或者让用户尝试更多拍摄等使用模式。

不仅是材质、背部设计的变化，Galaxy S22系列还进一步收窄了屏幕，支持120Hz自适应刷新率、德国VDE认证、100% DCI-P3色域等特性的第二代动态AMOLED智能屏幕提供了更具代入感的视觉观感。

S22、S22+、S22Ultra三款手机的屏幕尺寸分别为6.1英寸、6.6英寸和6.8英寸，屏幕峰值亮度分别为1300尼特、1750尼特、1750尼特，配合Galaxy S22系列的高对比度，屏幕能根据光照条件，将色彩对比度智能调节，动态地映射理想的画面色调，即使在阳光直射下，也能为用户呈现更出众的显示效果。

值得提的是，Galaxy S22 Ultra的自适应屏幕可实现1Hz-120Hz的动态刷新率调整，即使有2K+的屏幕分辨率也能兼顾续航。

性能

Galaxy S22系列采用了4nm制程工艺的骁龙8移动平台，强劲的性能可以满足游戏娱乐、影像拍摄等使用需求，并且更卓越的AI性能还能够提升拍摄等使用体验。至于S22 Ultra内置的S Pen，凭借超低延迟、相比上代提升3倍的响应速度和升级的S Pen功能，让用户的创作灵感能够尽情释放，高效办公无需等待。

系统方面，Galaxy S22系列采用全新升级的One UI 4操作系统提供更自由且个性化的体验，还引入了升级的隐私和安全功能。值得一提的是，Galaxy S22 Ultra更是被中国泰尔实验室授予了全场景持久流畅体验五星认证和移动智能终端续航性能五级认证。S22的电池容量为3700mAh，支持25W有线充电;S22+电池为4500mAh，支持最高45W有线充电;S22 Ultra电池容量为5000mAh，最高支持45W有线充电。Galaxy S22全系支持15W无线充电以及无线共享充电。

三星还进一步丰富了本地化应用生态和服务。Galaxy S22系列升级版的Smart View，与乐播投屏进行了手机投屏方面的技术合作，可兼容市面上约95%的电视品牌进行投屏;百度CarLife+三星版可以实现连接市面70余品牌的超千款车型，方便用户将手机上的使用习惯和体验带入到车载场景中。游戏方面，三星还与北通合作推出了定制游戏手柄，实现了射击类游戏秒开镜，MOBA类游戏灵活走位和指向施放技能等改善游戏体验的功能。影音娱乐方面，三星与芒果TV达成战略合作并将推出芒果TV三星版，实现跨设备传输的多屏互动体验以及邀请好友连麦看剧等功能。

One more thing

除了Galaxy S22系列外，本次三星还发布了Galaxy Tab S8系列的三款机型，均可支持5G。其中16GB+512GB的Galaxy Tab S8 Ultra售价为8999元起，5G版本9999元起;8GB+128GB/256GB的Galaxy Tab S8+售价6399元起，5G版本7399元起;8GB+128GB/256GB的Galaxy Tab S8售价4999元起，5G版本5999元起。