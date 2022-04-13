次世代游戏性能旗舰iQOO Neo6正式发布 售价仅2799元起

作者：LL

【天极网手机频道】4月13日，游戏性能旗舰iQOO Neo6正式发布，带来诸多旗舰体验。传承iQOO Neo系列之荣光，iQOO Neo6是一款能够为消费者带来顶级电竞体验和全面旗舰表现的诚意之作。

高通骁龙8移动平台与独立显示芯片 Pro经典双芯为巅峰性能奠基，屏下双控压感、双路线性马达、封闭式立体双扬携手打造全维度游戏操控感，叠瀑稀土散热系统、双电芯 80W闪充和4700mAh大电池保障冷静输出、快速回血;配以6400万大底光学防抖三摄影像系统及复古未来主义外观设计，iQOO Neo6不止于游戏性能旗舰，也是青年必备良品。

骁龙8携手独立显示芯片 Pro带来顶级性能与高帧游戏体验

为热血而生，iQOO Neo6搭载由骁龙8、增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1组成的“性能铁三角”，强悍表现直达2022年旗舰水准，更有独立显示芯片 Pro与骁龙8的强大GPU强强联手，通过分担部分GPU的工作以大幅度降低整机功耗，达到事半功倍的效果。

备受好评的独立显示芯片 Pro在iQOO Neo6上再显神威，既可凭借“帧率提升模式”让用户享受超越原生帧率的120帧高帧游戏，也可依靠“高帧低功耗模式”使游戏高帧率运行同时实现更低功耗，目前已适配包括《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》在内的21款主流手游。

遇强则驭强，展现至强“驯龙”实力，iQOO Neo6带来极具创新的稀土叠瀑散热，最大限度在手机内部空间填充多层不等厚的石墨结构，散热总面积高达46662mm2，更添加稀土金属(镧、铈)，从原子层级对金属材料进行优化，全方位助力旗舰性能冷静输出。

为强悍性能提供源源动力，iQOO Neo6拥有双电芯 80W闪充，至快5分钟就能将4700mAh大电池从1%充至30%，可畅玩《王者荣耀》126分钟;电池更有抗老化保护，做到“充得快、用得久、寿命长”。iQOO Neo6还支持安全快速的屏幕指纹、全场景NFC和红外遥控，方便用户的日常生活。

双压领衔的游戏操控体验，全方位的高感知

iQOO Neo6搭载6.62英寸三星E4材质120Hz原画屏，支持1.6万级亮度调节和HDR10+，拥有1300nits局部最高亮度和600万:1的对比度，且经过逐片色彩校准使屏幕色彩显示真实准确，更是全场景支持60Hz/120Hz/智能切换三档调节，实现高刷屏幕与功耗表现之间的完美平衡。

同时，iQOO Neo6传承iQOO数字旗舰的电竞长板，带来由屏下双控压感、双路线性马达和封闭式立体双扬的强劲组合，独有10倍触控分辨率和1200Hz瞬时触控采样率组成的“双10倍触控微操”，为用户带来专业级的游戏操控体验。

超级玩家之所爱，为iQOO Neo6之所向，新机通过KPL比赛用机测试认证，更是《王者荣耀》高校联赛官方比赛用机。

6400万光学防抖大底主摄 酷玩影像生活

新生代电竞旗舰iQOO Neo6搭载后置6400万像素OIS三摄系统，主摄采用1/1.72英寸大底CMOS，1200万像素超广角副摄支持自动对焦和微距拍摄，影像实力同样旗舰。依托骁龙8的ISP，Neo6的影像系统有着更高的处理精度，能捕捉更高动态范围的影像数据，每秒钟处理更多的图像信息。配合iQOO的独家调校，用户可以随手拍出纯净通透、色彩真实的照片。

6400万超高清样张

超级夜景样张

运动抓拍样张

复古未来主义设计理念 率性有理

强调复古元素与未来元素的冲突感，iQOO Neo6采用复古未来主义的设计风格，摄像头模组采用“胶片云阶”设计，灵感来源于胶片和拍立得相纸;云阶上的字符采用像素风格设计，微米级工艺带来光哑对撞的效果。

iQOO Neo6拥有向爵士乐和黑胶唱片致敬的“黑爵”、纪念朋克摇滚、向未来呐喊的“朋克”和不随波逐流、象征永远自由的“蓝调”三大配色，复古时髦的气质为年轻人的社交加码。

全新的原系统OriginOS Ocean也是Neo6上必不可缺的部分。例如，在隐私保护上，每当有第三方应用想使用摄像头、录音、定位这三类敏感的隐私权限时，原子通知便会发出提示;“屏幕固定”功能可以让浏览的范围固定在当前的应用里，防止别人误看隐私信息;还有全新的游戏魔盒侧边栏，满足用户玩游戏时的各种需求。有趣又符合直觉的原系统，希望为用户带去贴心的守护、纯粹的体验。

iQOO Neo6 共有3个版本可供选择：8+128版本售价2799元，8+256版本售价2999元，12+256版本售价3299元;享6期免息，预售期&首销日加赠iQOO入耳式耳机(Type-C口)，5月4日前购机用户加享半年延保。

4月13日晚20:30，iQOO Neo6将开启全渠道预售;4月20日上午10:00在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。