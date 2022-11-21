vivo X90 Pro+跑分出炉，骁龙8 Gen 2多核成绩登顶

【天极网手机频道】11月22日就是vivo X90系列的发布会，这次vivo X90系列将会同时首发天玑9200和骁龙8 Gen 2，不管是话题度还是用户的期待值都被拉到了顶点，尤其是在影像系统方面，vivo开始自研芯片后带来了卓越的影像效果。最近vivo X90 Pro+也现身GeekBench，多核跑分登顶已曝光的一众骁龙8 Gen 2机型。

11月16日，高通在2022骁龙峰会上正式发布骁龙8 Gen 2芯片，型号为SM8550-AB，使用台积电4nm工艺打造，这也是高通转投台积电后首颗大版本迭代的芯片，在发布之前就受到广泛关注。由于前几代骁龙能效比不理想，高通这次专注提升能效比，旨在降低芯片功耗以及温度。不过即使如此，高通依然在骁龙8 Gen 2上实现性能提升。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核分别为两颗A715和两颗A710组成，频率都为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。Adreno GPU支持的光线追踪技术可以呈现美轮美奂的光线效果，逼真的阴影和自然的光照表现，能够带来更加符合物理世界的画面质感。

这次vivo X90系列或许只有vivo X90 Pro+将会搭载骁龙8 Gen 2芯片，vivo X90和vivo X90 Pro都会搭载联发科的天玑9200。目前GeekBench中已经出现了vivo X90 Pro+的身影，在跑分平台中的型号为V2227A，拥有12GB的内存。

在曝光的数据中，骁龙8 Gen 2的GeekBench跑分单核为1483分，多核4709分，而vivo X90 Pro+单核跑到1480分，多核更是跑到5106分，超过此前曝光的一众骁龙8 Gen 2机型。

在vivo X90 Pro+上骁龙8 Gen 2 主频最高为3.19GHz， 和高通发布时公布的3.2GHz相符，运行安卓13系统。对比此前曝光的三星S23+机型，vivo X90 Pro+在多核跑分方面有着绝对优势，三星S23+的单核跑分为1485分，而多核部分则是4844分。

值得注意的是，三星S23+上所搭载的骁龙8 Gen 2主频高达3.36GHz，要高于vivo X90 Pro+，这也从侧面看出vivo X90 Pro+这次在骁龙8 Gen 2调校之奔放。从这次发布会前的造势来看，vivo对于vivo X90系列寄予厚望。

这次vivo X90 Pro+的影像系统也有着巨大升级，不仅使用小米12S Ultra上同款一英寸大底IMX989，还搭载vivo自研V2影像芯片。这次V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。

不过一切在没有发布之前都还是未知数，等到明天发布会结束，将会有更详细的数据出炉，届时就能一睹vivo X90系列新机的真面目。