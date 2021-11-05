好好保护iPhone 13的屏幕吧！除了难修之外，Face ID也可能也用不了

作者：毛毛

【天极网手机频道】iPhone 13用户在使用手机时也要好好保护屏幕了，如果不是去苹果线下门店去更换屏幕而是去第三方维修店更换屏幕的话，Face ID很有可能用不了了。

之前iFixit通过拆解后发现，iPhone 13系列内置了一个小型微控制器，这个控制器是将iPhone 13和屏幕进行配对，如果用户去第三方维修店修复屏幕或者更换屏幕的话，就要重新将屏幕和设备进行绑定，而这个就要获得苹果的授权，使用特定的工具将维修记录同步到苹果的云端，从而同步iPhone和屏幕的序列号。iFixit表示，即便第三方维修店有办法绕过这一步骤，但付出成时间成本将会更高，也会很难修。

其实早在iPhone 12系列的时候就有所发现，之前iPhone 12的摄像头上引入过类似这样的维修限制，例如摄像头的维修就要苹果专门的系统配置工具才能正常运行，虽然后续苹果并没有粗暴的禁用第三方维修镜头，但是系统会弹出通知告知用户这个摄像头并不是苹果原装摄像头。

iPhone发展到现在已经在全球范围内有了许多用户和粉丝，光是手机的维修费就是一笔不菲的收入。对于普通iPhone用户而言，官方维修屏幕实在太贵了，价格从1699元到2559元不等，都够买一台很不错的中端Android手机了，所以有很多用户会选择去第三方维修店进行维修，但这样就等于放弃了Face ID，如今新款iPhone又不支持屏幕指纹解锁，让人进退两难。如今的办法除了好好保护屏幕之外，就是购买手机时再购买一份Apple Care+，为iPhone提供一重保障，更换屏幕和电池都会便宜很多，虽然有很多人都用不上Apple Care+，但是有保障好过没有保障吧。