专访赵明：任何竞品在千元档碰到荣耀的X系列，只能当第二

作者：王有为

【天极网手机频道】荣耀于9月15日晚举行秋季新品发布会，推出荣耀MagicBook V 14 笔记本 2022、荣耀X40手机、全新荣耀MagicBook X系列笔记本、荣耀平板X8等全场景产品。荣耀还透露，截至目前，荣耀X系列手机累计用户已经突破了1个亿，成为荣耀爆款产品线。发布会后，荣耀CEO赵明接受了包括天极网在内的多家媒体采访，就产品表现、市场应对、品牌走向等问题做了进一步交流。

谈及荣耀 X 系列的爆款与定位，赵明表示，一贯以来X系列的基因和核心的理念打破常规，在意想不到的方向上给消费者一个最好的体验，从荣耀4X、5X一直走到今天，都是当之无愧的爆品。在今年的上半年，X系列也是这个档位销量或者说整个安卓手机上半年销量都是最好的。

赵明强调，“荣耀 X 系列向来都是别人对标我们，我们什么时候对标过别人？我们向来都是狂拽炫酷的，当年做互联网手机的时候，出来就是这个档位领域最牛的，哪一代都是。任何产品在这个档位碰到我们的 X 系列，只能当第二，所以谈不上荣耀的 X 系列对标谁。”每一代 X 系列的产品经理和相应的团队，已经习惯了领先和超越所有的对手，新的 X40 肯定会持续地进步。

问及产品的品质提升问题时，赵明在采访时对天极网表示，品质一直是荣耀的自尊心，是荣耀发展的基石，任何时候我们都不能在这一点上有所忽视。品质是建立信任的唯一语言，随着好评在用户之间不断“裂变”，荣耀X系列成为了越来越多用户公认的高品质口碑之选。无数好评夯筑成的亿万之选不是骄傲，而是“荣耀”，用户也永远可以相信荣耀。

赵明还透露，荣耀将举办全公司的质量大会，1000多名来自公司各个体系的代表，将系统地复盘和反思产品和服务的质量。同时，荣耀的质量观是更高维度的全场景质量，不仅关注单产品的质量，更关注的是消费者体验到的质量。

从旗舰级荣耀MagicBook V 14 笔记本 2022，到全新跃级标杆荣耀X40手机，再到全新荣耀MagicBook X系列笔记本等产品，荣耀始终以用户为核心，将高品质贯穿其中，不断为用户提供新价值。

最后谈到当前行业如何突破下行困局时，赵明明确表示，无论外界环境如何变化，荣耀始终坚持从自身上来寻找答案，持续通过创新、品质、服务，为消费者带来好的产品、好的体验。荣耀一直还是坚持在底层技术上进行突破和创新，要打造核心的技术控制点和竞争力。

目前在荣耀约13000人的总员工中，有近8000人从事研发工作。而且，荣耀的研发效率极高。去年底开始，荣耀投入了数千人开发MagicOS操作系统，不到一年的时间就拿出了MagicOS 7.0(即将在今年Q4正式发布)，这是一个打破屏幕边界、打破系统边界、打破生态边界的开放操作系统。此前曝出“一键三连”的键鼠互联功能就是MagicOS 7.0的冰山一角，一套键盘和鼠标可以控制荣耀PC、手机和平板三种设备，比如使用笔记本电脑键盘在智能手机和平板电脑上打字，还可以在不同设备之间拖动文件。

同时赵明相信，任何的荣耀都源自于平凡，源自于点点的微光汇聚成耀眼光芒。在面对任何困难和危机的时候，我们的团队、我们上下游的合作伙伴和渠道零售合作伙伴能够团结在一起，都能够伸出一把手的时候，这个力量才会变的越来越强大，让荣耀笨鸟的翅膀越来越强壮。“信任和协作的力量，将帮助企业渡过任何的困难，过去是这样，现在和未来我也坚信一定是这样。”