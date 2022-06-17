2022上半年纵览：平板电脑“再度出山”，从过去“蓝海”到如今“杀机四伏”

作者：大飞哥

【天极网手机频道】2022年即将过半，虽然消费电子市场依旧受到疫情反复的影响导致供应链持续紧张，但上半年我们仍然看到了多款令人眼前一亮的硬件新品还有软件更新。接下来，我将分类按平板电脑以及可穿戴式设备分别总结2022年的上半场，本篇是平板电脑篇。

如果说整个2021年消费电子市场的关键词是“折叠屏手机”，那几乎可以预测“平板电脑”将成为2022年的消费电子市场关键词。

从年初到六月，OPPO、vivo、苹果、三星、联想、华为、realme等厂商接连带来了旗下首款或最新的平板电脑单品，加上本月WWDC上最新亮相的iPadOS 16，让这一赛道从“陌生”变得“熟悉”了起来。

为何都扎堆平板电脑？

出货增速放缓、技术停滞不前、换机周期拉长。这是导致不少手机厂商初探平板电脑赛道的原因。

根据市场研究机构IDC发布的最新数据报告显示，2022年第一季度，中国智能手机市场出货量约为7420万台，同比下降14.1%。

IDC表示，持续的疫情反弹对消费者预算的影响，以及新产品升级幅度小等因素，导致了市场需求持续低迷，而更加不明朗的海外市场前景，令众多手机厂商开始采取更加稳健保守的运营策略，全年市场将迎来巨大挑战。若没有额外正向刺激因素的出现，2022年中国智能手机市场容量或将跌破3亿台大关。

在手机几乎摸到“天花板”的今天，加上疫情反复对线上课程的需求愈演愈烈，那个可能是介于手机和电脑之间的设备，带大屏、支持手写笔、满足孩子网课、老婆追剧的平板自然便成了香饽饽。

可以想象的是，随着手机系统、硬件、体验愈卷愈严重的现状，平板电脑在未来未必能成为各家厂商的“现金牛”业务，但重要程度想必一定会有别于往日。

实际上，Google在五月的I/O 2022上提到将在明年重回平板电脑市场，推出Pixel系列平板。你要知道作为一家将手机、平板、手表视为非主营业务的全球化商业公司，Google对Android在折叠屏手机以及平板上的设计、修改、升级都决定着这一生态在未来一段时间内的体验。

好消息是，在接下来的一年，我们将在Android平板中见到更多的实用功能甚至是大改动。而坏消息则是这又够开发者做适配忙活一阵子了。

无论如何，国内手机厂商都将在平板这一条路上走到底，毕竟除了能扩充自家的产品线阵营、通过完整的OS生态吸纳更多的用户、还能试图在智能手机遇到瓶颈的今天试图找到新的突破。

平板电脑到底解决了那些人的需求？

作为12.9英寸iPad Pro以及iPad mini 6th的双持用户，说句大实话，即便我在两台iPad上都插上了5G卡，但我依旧没找到能完成流水线作业的作为生产力场景。

实际上，更大屏幕的iPad Pro我更愿意当作学习工具，记笔记，上网课。而小尺寸的iPad mini 6th则全权负责读书和流媒体这两大场景。

而在我体验过的其他平板电脑上，例如三星Tab S8 Ultra也没有在所谓的生产力上给我留下深刻印象。

先来解释下平板电脑所谓的“生产力”。

我的理解是比如一位导演，他需要借助iPad Pro或iPad Air的大屏完成在拍摄现场视频Demo的审核或校准，需要随时带着5G版的平板出差收发资料邮件，甚至是拿起笔来在任何地方记录灵感，画分镜头。OK，那么这些场景足够能让iPad Pro富有“生产力”。

或者是一名插画师，她需要一块儿可随身携带的画布和画笔，在咖啡厅、在经济舱、在出租车等等这些场合她都可以拿出Apple Pencil在10英寸以上的屏幕上进行绘画创作，导出、分享甚至是修改，这些也足够“生产力”。

但实际上，这些只是作为生产力满足的一小部分用户的需求。

目前来看，平板在使用时分为了三种情况。第一是追剧、网课、游戏、阅读等，这一系列场景都和娱乐相关，大体上是以内容为导向，即用户只“投入”，没有任何“产出”。这类使用情况占据了平板电脑的大多数场景。

第二种情况是将平板作为辅助工具，例如记笔记，在WindowsOS或macOS上协同完成一个任务，或是在不同的场景下使用相同的App完成一件事情，这类使用情况相对少数，通常我们看到的便是拿平板作为学习工具或是工作辅助工具使用，以效率为导向，有一定的“产出”。

第三种则是将平板和生产力做结合，例如我上文提到的两个例子。这类使用情况相对罕见，以创作为导向，即用户使用平板进行大量“产出”。

接下来将何去何从？

从iPadOS 16以及Google I/O上的演示图可以看出未来平板的几个走向。

首先是更专业更大屏。

有传闻明年苹果将推出14.1英寸的iPad产品，可能将区别于11和12.9英寸的iPad Pro，另立iPad Studio打造iPad新的分支产品线。

做大并不是苹果开的先河，今年初三星推出的Tab S8 Ultra就将平板的尺寸拉到了14.6英寸。

屏幕大、配件沉、卖的贵，这三大对消费者来说的劝退理由厂商一定是心知肚明，但依旧要做的原因，就是OS的承载以及未来和桌面电脑合二为一的可能性。

其次的方向是会有更多的专业软件移植到平板电脑平台，甚至是为了优化而重做。

目前哪怕是iPadOS都避免不了部分软件为了适配而“对付”升级，一个平铺一个缩放便是更新适配。这一操作带来的后果是在一块10英寸的大屏上，展示的内容未必会有手机上展示得多，操作体验甚至比手机还麻烦。

接下来随着iPadOS以及Android分别对平板的系统优化以及更多功能的新增、接口的开放，做单独适配的App才会获得更多的营收甚至是关注。

最后是平板和笔电、台式机的融合。

说真的，作为90后，我即使用桌面OS也使用移动端OS，但00后，甚至是未来的10后们，使用桌面OS和移动端OS的分配比例将出现严重的偏斜。

举个例子，在我的高中期间，开始接触macOS，大二才有了iPad这一品类，随着时间的推移，我在公共时会首选macOS，而iPadOS则作为辅助。但试想如今还没上小学的孩子在4、5岁就使用平板电脑设备，到了初中，最熟悉的莫过是手机和平板，作为生产力的笔电、一体机可能要等到大学才会涉及到，对这一代人来说，未来他们的主流势必会是移动端OS。

从iPadOS与macOS趋近的现实也能看出，未来这两个平台一定会出现系统层面的融合。

我们知道，在iPadOS 16上最值得关注的更新是获得了台前调度这一功能，它增加了iPad对于多任务的可用性，提升了生产力。而台前调度 在iPadOS 16以及macOS 13上有着同样的操作方式、使用逻辑以及界面展现。

而Android平板也将在未来和Windows的连接中，获得更多实用且高级的功能，让平板的想象空间更广。

十年后如果再度回顾2022年，我想这并不是折叠屏百花齐放的瞬间，而是平板电脑绝地反击的时刻。