AR眼镜或迎变革，高通发布新一代AR2 Gen 1平台！

【天极网手机频道】曾经谷歌推出过一款AR眼镜产品Google Project Glass，在发布之初引起过热烈讨论，有不少用户认为AR时代即将到来。如今这么多年过去，VR好歹依托游戏还略有声响，而AR眼镜似乎却陷入沉寂。不过眼下或许这一情况将得到改善，因为高通正式发布AR2 Gen 1平台，或将为AR可穿戴市场带来技术变革。

作为高通扩展现实产品的一部分，高通表示第一代骁龙AR2平台提供了开创性的AR技术，助力打造新一代功能强大的AR眼镜，并且在设计之初就决定要改变可穿戴式AR眼镜的外形设计，开创真实世界与元宇宙相互融合的空间计算体验新时代。

高通指出，骁龙AR2 Gen 1专为AR领域所打造，希望厂商可以在AR2 Gen 1的基础上打造出性能强劲同时兼具轻薄的AR眼镜产品。高通采用多芯片分布式处理架构，并且定制化IP模块，使得骁龙AR2 Gen 1主处理器在AR眼镜中减少40%的面积占用，还让平台整体AI新能提升250%的同时，降低50%功耗，让AR眼镜实现低于1W的功耗。

如此一来，曾经被用户诟病的AR眼镜续航问题将得到极大缓解，同时整体体积和重量都得到优化，使得AR眼镜产品可以摆脱厚重的标签，让用户在佩戴方面获得更好的体验，满足用户需求。

骁龙AR2 Gen 1平台采用多芯片架构，包括AR处理器、AR协处理器和连接平台，旨在实现更均匀的配置并且降低左右镜腿宽度，提升用户佩戴体验。而在数据处理方面，面对时延敏感的数据，例如多人游戏、手术等高要求操作时，将会分配给眼镜终端进行处理，相对复杂的数据则是流转至搭载骁龙平台的其他设备上。

为实现数据链路的极低延迟，骁龙AR2 Gen 1最高支持9个摄像头并行来对用户和环境进行理解，在专用硬件加速引擎、AI加速器和重投影引擎的加持下，骁龙AR2 Gen 1感知能力获得增强。

骁龙AR2 Gen 1平台还支持高通FastConnect™ 7800连接系统，能够开启极速商用Wi-Fi 7连接，极大降低AR眼镜和终端之间的时延，可以保持低于2ms时延进行工作。骁龙AR2 Gen 1平台集成对于FastConnect XR软件套件2.0的支持，能够改善时延、减少抖动并且避免不必要的干扰，以求更好地控制XR数据。

最关键的是，这次高通提出了一整套AR解决方案，极大方便硬件厂商。放在以前，只有微软、谷歌这样的技术巨头才有资本去研究AR领域穿戴设备，主要原因是以往没有一套成熟的解决方案，巨大成本投入可能最后只会泛起一丝涟漪就毫无下文。

如此一来，有着高通解决方案的兜底，厂商们得以放手去做，共同开拓AR可穿戴设备市场。随着AR设备不断涌入，不仅AR眼镜将迎来变革，整个AR领域都将得到长足的发展，或许不久之后AR将会得到普及，成为智能手表一样被大众所接受的产物。