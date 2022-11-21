完全体来临？iQOO 11详细参数曝光，配置堪称豪华

【天极网手机频道】11月16日高通正式发布第二代骁龙8平台，随后一众厂商官宣将会搭载骁龙8 Gen 2处理器，而vivo更是将在11月22日也就是明天同时首发骁龙8 Gen 2和天玑9200。iQOO同样发布消息表示iQOO 11会搭载这一芯片，最近有关iQOO 11的具体规格也遭到曝光。

前段时间，iQOO 11就现身GeekBench 5跑分平台，型号为V2243A，搭载骁龙8 Gen 2，据悉将于下个月正式发布。GeekBench跑分显示，这款iQOO 11手机单核跑分1451分，多核4681分，超大核最高频率为3.19GHz，搭载安卓13系统。这样的频率和高通在发布会上的官方数据一致。

反观搭载主频高达3.36GHz的三星S23单核跑出1500多分，多核为4800分。iQOO 11的跑分称不上是重大提升，但相比前代依然有着不小的升级，属于骁龙8 Gen 2的正常水准。不过后期发布后iQOO是否会调整iQOO 11的调校，还是值得期待一下。

据已有信息，iQOO 11将会拥有两个型号，分别为iQOO 11和iQOO 11 Pro，其中标准版会采用直屏设计，而Pro版本依然沿用曲面屏，两者都为2K分辨率。作为前代的iQOO 10系列，在发布前就因为iQOO 10 Pro将搭载200W超级闪充而受到关注，这次iQOO 11 Pro同样会延续iQOO 10 Pro上的200W超级闪充。

除此之外，iQOO 11被曝也将搭载vivo自研的V2影像芯片，将成为vivo旗下第二款双芯旗舰机，而第一款则是11月22日发布的vivo X90系列新机。V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。而今年vivo也是在影像领域大动作不断，不断召开影像技术沟通会，向外界传递出要深耕影像领域的信号，还加深与联发科以及蔡司的合作。

根据最新消息，iQOO 11标准版除了搭载骁龙8 Gen 2之外，将会采用6.78英寸的E6 OLED屏幕，这块屏幕最高支持144Hz刷新率。在配置上iQOO 11堆料也很豪华，使用LPDDR5X的内存和UFS4.0储存，配备一块5000mAh的大电池，支持120W闪充。

iQOO 11标准版机身尺寸为164.8x77x8.5mm，重量也达到了205g。采用一颗5000万像素、光圈f/1.9的主摄，以及一颗1300超广角和一颗800万微距组成的三摄系统，前置则是一颗1600万像素的镜头。

即使是标准版，iQOO 11依然有着很强的硬件素质，虽然目前看来iQOO 11标准版没有iQOO 11 Pro上高达200W的闪充，但仍然不失为一台性能机型。iQOO 11系列的具体发布信息还未确定，有消息称年内发布，将有极大可能在下个月正式发布。同时这也意味着今年iQOO一口气推出了三款旗舰机型，这也是非常罕见的情况。