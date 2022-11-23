荣耀Magic Vs旗舰手机发布，带来全面移动商务体验创新

【天极网手机频道】11月23日，荣耀正式发布新一代旗舰折叠屏手机――荣耀Magic Vs系列。全新荣耀Magic Vs系列不仅配备旗舰级性能、屏幕及影像能力，更在轻薄长续航、智慧交互体验、健康显示等方面，全面推动折叠屏进入主力机时代，致力引领折叠屏手机体验变革。

本次发布的荣耀Magic Vs系列包括两个版本：荣耀Magic Vs及荣耀Magic Vs至臻版，荣耀Magic Vs提供包括天青色、亮黑色，燃橙色(素皮)等三种配色，8GB+256GB版7499元、 12GB+256GB版7999元、12GB+512GB版8999元;荣耀Magic Vs至臻版 16GB+512GB售价10888元，提供凤羽金、亮黑色两种配色版本。

更大但更轻，轻薄与长续航兼得

在形态与性能体验层面，荣耀Magic Vs突破折叠屏结构设计瓶颈，将极致轻薄和极致性能合二为一，让产品折叠态的握持感接近直屏旗舰，同时拥有强大的性能表现及超长续航能力。

荣耀Magic Vs采用全新自研“鲁班0齿轮铰链”，榫卯式一体成型工艺，折叠传动可靠性与精密性进一步提高，40万次折叠不易松动;同时配合全面升级的多种航天级的轻质材料，追求实现极致轻薄。

另一方面，荣耀Magic Vs持续优化电池技术，基于关键铰链技术进步带来的全新结构设计，容纳5000mAh超大电池容量，续航水平实现大屏视频播放12.6小时、大屏阅读17.3小时以及大屏导航13.1小时，成为目前市售内折叠屏手机续航天花板。

智慧更高效，致力引领交互体验变革

荣耀Magic Vs搭载全新MagicOS 7.0系统，在交互层面深耕底层技术，通过产学研一体化深度研究折叠屏使用行为，致力为用户带来超越预期的体验突破，引领创新变革。

荣耀Magic Vs通过系统级能力进化，在高德地图、咪咕视频、优酷视频等等APP上，实现了每款APP不同诉求的大屏优化展示，交互体验连续性、交互效率倍增。全新推出的气息唤醒功能，无需唤醒词即可对话语音助手，人机交互更自然，提升用户语音控制体验。同时，荣耀Magic Vs支持全新分屏快捷手势和更为自由的分屏方式，让展态内屏交互更为舒适高效，达成TOP应用的兼容适配。

此外，荣耀Magic Vs针对实际用户痛点，引领折叠屏移动商务价值创新。全新荣耀笔记支持全局收藏，文章视频三指下滑即可离线收藏，飞机上也可轻松处理工作生活事务。Magic文本功能主动识别拍摄内容，一键转换PDF文本完成正式商务信息传递。业界首创的MagicRing信任环，打破系统边界实现多设备无缝跨屏操作，让荣耀Magic Vs通过键鼠共享、应用接续等功能，从单一通信工具转变为实用生产力工具。

荣耀Magic Vs至臻版随机附赠手写笔，采用自研零压触控技术，轻触即可书写，支持提笔速记、全局批注，带来流畅高效的无纸化办公体验：读书笔记随时记录，随时随地完成进行方案审核、合同签署等。安全体验层面，荣耀Magic Vs系列搭载独立安全芯片，支持500万个人转账，让商务人士的金融需求可以更充分、更便捷的实现。

更亮也更强，树立健康显示标杆

荣耀持续关注健康显示，坚持做有温度的科技。荣耀Magic Vs是手机行业首款通过中标院VICO A+舒适性认证的产品，搭载类自然光护眼功能，它能模拟自然光的动态变化，在稳定光环境下，智能采用律动光技术。这有助于保证部分眼部肌肉适度运动、促进眼部血液循环，从而缓解眼疲劳。荣耀Magic Vs助眠显示功能充分参考人体的原始作息节律，从日落开始缓慢下调屏幕色温，实现无感知降低蓝光，在夜间使用荣耀Magic Vs系列3小时，较使用无此功能的产品，被试者褪黑素浓度平均高出约20%。

此外，荣耀Magic Vs外屏采用新一代屏幕聚光技术，峰值亮度高达1200nit，户外阳光下也清晰可见，至臻版3D纳米微晶玻璃，更让整机耐摔能力提升10倍;内屏覆盖AR膜让反射率降低71%，让屏幕更加通透。

全面旗舰，不止折叠

荣耀Magic Vs在通信方面，致力打造折叠机天线性能标杆。环绕式天线扩展技术，让天线悬浮间距低至1.3mm，等效天线面积增加20%，弱场信号大幅度增强，实现了信号强度3dB以上的领先，再配合LINK Turbo X多网智慧协同技术，让用户可以在地下车库也能流畅的在线会议，出入电梯更能快速回网、恢复联络。

荣耀Magic Vs搭载4nm制程的高通骁龙8+旗舰芯，通过自研的GPU Turbo X和OS Turbo X技术，在提升旗舰性能的同时降低能耗，可大幅提升系统处理效率和流畅性，让游戏满帧更尽兴、让出行扫码快人一步。

在影像、娱乐方面，荣耀Magic Vs配备旗舰级影像系统， 5400万像素IMX800主摄、5000万像素超广角微距主摄以及3倍光学变焦镜头，支持全焦段拍摄，带来明暗有致的超清摄影。对称双扬声器提供优秀的音频效果，支持IMAX Enhanced和DTS:X Ultra音效，让用户可以身临其境般沉浸在电影大片中。

荣耀Magic Vs和荣耀Magic Vs至臻版将在11月23日 18：08 在荣耀商城、各大授权电商及各授权门店预售开启，11月30日10：08，正式开售。