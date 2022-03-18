这三款全能旗舰，近期想购机的你必须看看

作者：LL

【天极网手机频道】在如今的市场上，手机是层出不穷，让人眼花缭乱，很多消费者因此陷入了迷茫，不知选择什么样的手机才好。毕竟，对于大部分消费者来说，一款手机的使用寿命不会很短，所以购机时的选择显得尤为重要。所以，今天小编就来推荐三款全能旗舰，或许可以为你们提供一些有参考意义的选择。

OPPO Find X5 Pro

外观方面，OPPO Find X5 Pro提供了白瓷、黑釉、水蓝三款配色。从命名来看，也能判断出大概的主色调。白瓷与黑釉的后盖采用了一体化纳米微晶陶瓷，其比起普通陶瓷来说更加耐磨耐刮，同时在硬度和散热效率方面是玻璃材质的2倍。正面则采用搭载6.7英寸的新一代LTPO2.0 2K屏，支持1Hz-120Hz智能动态刷新，能够很好的控制功耗，提升手机的续航。

性能方面，OPPO Find X5 Pro主要搭载骁龙 8 Gen1，这款4nm制程工艺的处理器，在性能方面的表现想必有目共睹。相较于骁龙888，性能提升30%，能效比提升25%，同时功耗也更低了，在安兔兔跑分中也突破了百万分，强悍性能毋庸置疑。

影像方面，OPPO Find X5 Pro搭载了一套5000万像素索尼IMX766主摄镜头+5000万像素索尼IMX766超广角镜头+1300万像素长焦的后置三摄影像模组，同时还有影像NPU马里亚纳MariSilicon X芯片与自研3A算法，这套硬件设备理论上是能够带来优异的成像效果。

充电与续航方面，OPPO Find X5 Pro则配备5000mAh的电池与80W的快充。理论上来说，这一套配置，是足以满足大部分用户日常的充电与续航需求。

售价方面，OPPO Find X5 Pro 8+256GB售价5999元，12+256GB售价6299元，12+512GB售价6799元。

一加10 Pro

外观上，一加10 Pro先后推出破界黑、万物青以及胖达白多款配色。后背采用一加独家的「丝绸玻璃」工艺 3.0技术，既有传统磨砂的质感，又带有一种类似绸缎的细腻手感，且不容易沾染指纹。正面是一块6.7寸AMOLED曲屏，三星E5发光材料，支持10bit显示，刷新率120Hz，支持LTPO 1Hz-120Hz之间的动态刷新，兼顾流畅效果和能耗续航。

性能配置上，搭载骁龙8移动平台+LPDDR5+UFS3.1超速闪存的组合。这超强三件套的加持，一加10 Pro的性能可以说是顶级水准。同时，又采用了全新的HyperBoost全链路游戏稳帧技术，一加10 Pro在游戏体验上也是相当优异的。

影像方面，一加10 Pro后置是一套独家亿元定制4800万像素IMX789传感器+定制5000万像素150°超宽幅超广角镜头，同时又有第二代手机影像系统哈苏影像2.0的加持，影像能力显然是出众的。

充电与续航方面，内置5000mAh容量的电池以及配备80W闪充，无论是充电还是续航，都扛得住日常的消耗。

售价方面，一加10 Pro 8+128GB售价4699元，8+256GB售价4999元，12+256GB售价5299元，12+512GB售价5799元。

iQOO 9 Pro

外观设计，iQOO 9 Pro拥有燃擎、传奇版、赛道版三款配色。其中，燃擎配色后盖采用了时下较为流行的素皮材质，巧妙地将内饰上的碳纤触感融于手机的素皮后盖上，极具创意。正面则是一块6.78英寸的第二代E5 2K超视网膜屏幕，原生10亿色彩、2K超清分辨率、PPI高达517、8000000:1的对比度等，堪称行业天花板级的屏幕。

性能配置方面，iQOO 9 Pro搭载骁龙 8 Gen1，相较于骁龙888，性能提升30%，能效比提升25%，同时功耗也更低了，在安兔兔跑分中也突破了百万分，强悍性能毋庸置疑。 同时，iQOO 9 Pro更有独立显示芯片Pro加持，游戏体验非凡。

影像能力方面，在后置方面，iQOO 9 Pro搭载了一套5000W像素主摄+5000W像素超广角镜头+1600W像素人像镜头。其中的主摄为三星GN5的大底云台主摄，超广角镜头支持150°鱼眼，理论上这一整套配置，是能够带来优异的影像体验。

充电与续航上，iQOO 9 Pro配备的依旧是120W的超快闪充以及4700mAh容量的电池，这在市面上是相当少见的配置。充电与续航这方面，iQOO 9 Pro可以说是极具竞争力。

售价方面，iQOO 9 Pro 8+256GB售价4899元，12+256GB售价5199元，12+512GB售价5699元。

这三款全能旗舰都是近段时间以来发布的旗舰新品，在外观、性能、影像等各方面都表现得相当不错。目前正在各大电商平台售卖中，感兴趣的朋友可以前往官网看看，相信不会让你失望的。