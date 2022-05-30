为什么说荣耀70 Pro+全新换代？天玑9000+大底主摄IMX800了解一下

作者：墨将

【天极网手机频道】5月30日，荣耀如期举行新品发布会，带来数字系列的最新迭代之作。荣耀70系列这次带来了荣耀70、荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+，最高搭载天玑9000，首发旗舰级大底主摄IMX800，首创Vlog主角模式，100W快充等，号称是颜值影像档位王者。

荣耀70系列这次ID设计继续从光线上着手，机身后盖经典的菱格纹理，在不同光线的照耀下能够呈现轻微的颜色变化，菱格纹理还能够呈现光的律动感，保持时尚美感的同时，也展现了荣耀典雅的气质。正面配备了一块6.78英寸的OLED柔性曲面屏，中置打孔设计。机身厚度8.18mm，192g重量，全对称四曲面设计，握持手感以及操作感比较友好，更顺滑舒适。

镜头模组大胆采用扇形对称的双镜设计，通过直线与圆弧的平滑组合，将前代的双圆环摄像头更换为类椭圆设计，和上一代相比，荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+更有棱角一些，也更抓眼球。

影像潜力也被进一步挖掘，上一代产品多镜录像画面只能生成一个视频，人物单画面视角略有不足。而这一次带来了创新的“Vlog主角模式”。新增的智慧主角追焦拍摄功能，让主角始终位于拍摄画面的中央。多人时任意点击切换主角，不会暂停录制拍摄，最后生成全景画面和主角画面两支独立的高清视频。一部手机，能同时完成两支镜头的取景工作，而且音画完全同步，剪辑的时候不用后期校对音轨。

荣耀70 Pro前置5000万像素AI超感知镜头，得益于非常领先的软件算法，在信号源头上就能够提高画质，最大化保留了照片原始数据。室外大光比场景下，拍人物时能智能避免过度曝光人像而失真。总体上被摄对象色彩饱和度依然可以得到较好还原，仿佛有一种置身影棚拍摄的效果。

全系配备并首发5400万IMX800视频主摄，支持5000万后置超广角微距主摄。荣耀70 Pro配备3倍光学变焦镜头和5000万前置AI超感知主摄。3倍光学变焦镜头下最高支持30倍拍照和10倍录像，支持OIS光学防抖 加 EIS防抖两种双防抖效果。

实拍样张里，凭借HONOR Image Engine计算摄影平台和IMX800的加持，超大底主摄感光能力更强，加上强大的RAW域算法体系，更好保留了环境光影丰富的明暗关系。普通夜景等带有点光源的场景随手一拍，照片画质明暗细节清晰而且质感细腻。

性能上，荣耀70系列带来综合体验最强的天玑旗舰平台。荣耀70 Pro搭载天玑8000芯片，荣耀70 Pro+搭载天玑9000高端旗舰芯片。在OS Turbo X技术下，智慧内存引擎和系统抗老化引擎的加持，致力达成最优功耗比。荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+首发了荣耀移动游戏GPU超级渲染技术，从GPU底层进行优化降低GPU负载，低功耗下更高效率处理游戏画面，支持更多TOP热门游戏高帧率体验。

120Hz屏幕高刷帧率，屏幕均为10bit 色深，搭载1920Hz的高频PWM调光，带来更好的护眼调光体验。针对用户的日常使用、游戏等高频场景下在性能需求上做深度调优，均加持了荣耀GPU Turbo X技术。荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+采用100W有线超级快充方案，充电器轻量化设计，携带更加方便。

在天极网看来，荣耀70系列这一次不仅拥有潮酷外观、轻薄的机身，在性能体验和影像水准上也实现全面均衡。首次加持HONOR Image Engine计算影像平台与RAW域算法，打造出旗舰级全焦段全场景影像实力;vlog也被荣耀完全吃透，一台手机玩出多种花样。这样一款颜值影像档位王者，是这个夏天非常值得考虑的选择。目前，荣耀70系列已经正式发布并已开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。