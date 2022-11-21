三星S23系列独占超频版？骁龙8 Gen 2或有不同规格版本！

早在骁龙8 Gen 2发布前，搭载这一芯片的三星S23系列就在GeekBench5平台曝光了相关跑分数据，但令人诧异的是，三星所搭载的骁龙8 Gen 2大核主频高达3.36GHz，而高通发布的骁龙8 Gen 2大核主频仅有3.20Ghz，这不禁让人浮想联翩。

在三星S23+的跑分数据中，超大核可达3.36GHz的频率，而三个大核则以2.80GHz的频率运行，集成Adreno 740 GPU。除了芯片组的详细信息外，这款机型显示还将配备8GB RAM，运行安卓13系统，Geekbench 5测试得到的单核成绩为1485分，而多核部分得分可达4844分。

虽然在主频方面相比高通官方数据略有提升，但是在跑分方面所带来的优势并不大。相比最近vivo X90 Pro+爆出来的跑分，在标准频率上，vivo X90 Pro+多核突破5100分，如此看来三星在骁龙8 Gen 2的调校方面还是略显保守。

有消息称将三星S23系列将会在欧版中舍弃Exynos芯片，转而使用骁龙8 Gen 2芯片，并且独占超频版的骁龙8 Gen 2。但是在美版三星S23中，骁龙8 Gen 2超大核同为3.36GHz的主频频率，这或许说明三星S23将会在全球地区统一使用骁龙8 Gen 2超频版本。

三星一直以来都在欧洲和亚洲部分地区使用Exynos芯片，随着Exynos的近些年的力不从心，欧版S23也已经确认更换为骁龙8 Gen 2处理器，这也意味着Exynos将正式退出高端市场。凭借三星S系列在全球的体量，这次全面转用骁龙8 Gen 2芯片，高通方面应该也会有所表示，而这颗超频版本的骁龙8 Gen 2或许就是在这种情形之下诞生，专供三星所用。

第二代骁龙8平台使用台积电4nm工艺打造，继三星工艺下骁龙888和骁龙8饱受功耗问题影响后，这次携手台积电的高通专注提升能效比，旨在降低芯片功耗以及温度。不过即使如此，高通依然在骁龙8 Gen 2上实现性能提升。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

其中四颗大核分别采用两颗A715和两颗A710，全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

目前已经曝光的所有搭载该芯片机型无一例外主频都为3.2GHz，只有三星S23系列新机上所搭载的骁龙8 Gen 2超大核主频为3.36GHz。结合此前有消息称高通确实准备了不同版本的SKU，或许高通会在之后正式公布超频版骁龙8 Gen 2的存在，但是否会提供给其他厂商还是个未知数。从跑分结果来看，三星S23+的整体性能偏向保守，也许发布之后三星会改变调教策略，带来更强的性能表现，不过谁知道呢？