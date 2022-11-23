配备1.6亿像素超清主摄，荣耀80系列正式发布

【天极网手机频道】11月23日，荣耀80系列正式发布，全面升级荣耀数字系列美学基因，以科技创新助力年轻人自由自信表达。全新荣耀80系列提出“美，出手成片”的新品主张，通过AI影像创新、硬件矩阵革新、更懂你的MagicOS、东方美学与现代潮流有机融合，实现技术与体验的双向突破，赋能年轻人用影像记录美好、自由自信表达。

全新荣耀80、荣耀80 Pro官方售价分别为2699元起、3499元起。

首发AI场景感知视频计算摄影技术，开启Vlog智慧影像新体验

面对时下全民参与短视频拍摄的热潮，荣耀80系列持续深入探索AI影像创新赛道，在MagicOS 7.0平台级AI能力加持下，荣耀计算影像平台带来的AI场景感知视频计算摄影技术，可根据拍摄场景智慧推荐拍摄模式，并一键生成Vlog短视频，帮助每个人轻松记录美好瞬间。

全新推出的AI Vlog视频大师功能实现了AI场景感知视频计算摄影技术，荣耀80 Pro可智慧推荐微距录像、夜景录像、人像录像、HDR录像、主角模式、多镜录像六大视频拍摄模式，从拍摄准备、录制过程到剪辑出片，每个环节都有AI能力加持，最终实现“认得准、拍得好、剪得快”的Vlog视频拍摄体验。

AI Vlog视频大师功能可以在Vlog拍摄准备阶段，通过百万级AI训练量的高准确率识别当前场景，秒级完成AI智慧视频拍摄模式推荐;在拍摄阶段，借助MagicOS 7.0平台能力加持的HONOR Image Engine计算影像平台的AI算法，深度调优暗光、逆光、人像等多种场景下的成像效果;在剪辑阶段，基于AI逐帧多语义分析快速自动匹配BGM、滤镜、转场特效、创意贴纸及边框，“一键”生成15秒左右的高质量Vlog短片，让用户既能享受视频创作乐趣，又能快速记录精彩生活。

配备1.6亿像素超清主摄，荣耀数字系列综合影像能力再提升

荣耀80系列以1.6亿像素超清主摄协同全新MagicOS 7.0平台能力赋能的HONOR Image Engine计算影像平台，再创荣耀数字系列影像新高度。

荣耀80系列均配备1.6亿像素超清主摄，拥有1/1.56英寸大底图像传感器，具备高像素、高感光、高动态范围的优势。此次荣耀80系列搭载了全新MagicOS 7.0赋能的HONOR Image Engine计算影像平台，得益于荣耀RAW域影像算法，在夜景、逆光等拍摄场景，HDR效果提升;使用前、后镜头拍摄均可获得暗处有细节、高光不过曝的成片效果;全新引入的AI人像肤色算法，拍摄人像时面部自然、红润、五官立体，致力拍出每个人最美的状态。

此外，荣耀80 Pro后置5000万像素AI超广角微距镜头，支持最大122°取景范围及AI自动切换微距模式，最小对焦距离可达2.5cm;而前置镜头同时升级为5000万像素AI人像双摄，主摄支持100°超广角视野智能调整，支持4K@30fps高清人像视频录制，让自拍更清晰、不用自拍杆也能多人同框，适配更多自拍场景。

荣耀手机美学新标杆，携手美学大师叶锦添诠释“流动的自然之美”

荣耀数字系列执着于对美学至高设计的不断探索，邀请奥斯卡“最佳艺术指导”叶锦添大师担任荣耀80系列美学见证官，共同见证荣耀80系列对美学设计的高阶诠释。

叶锦添表示，“荣耀80系列传承了荣耀数字系列对线条与光影之美的一贯雕琢，让流动的美好瞬间成为永恒，是东方美学与现代潮流的融合之作。它让我看到科技对艺术的创新诠释，艺术对科技和生活的巧妙赋意，也感受到荣耀对美的热忱。相信荣耀80系列设计对行业与用户的审美视野，会达成全新的开拓。”

基于全新的3D复合精刻工艺，荣耀设计师和工程师成功挑战将80余条优美纹理精刻于0.55mm的玻璃表面。得益于凹凸有致的纹理精刻，荣耀80系列的碧波微蓝配色呈现出仿佛波浪的流动之美，再次定义荣耀手机美学新标杆。

荣耀80系列拥有四款配色，分别为全新配色碧波微蓝与粉映晨辉、以及经典的亮黑色、墨玉青。

荣耀80 Pro采用标志性的双镜设计，并巧妙引入无限符号，而荣耀80则以交融双镜设计，通过两个圆形交织成醒目的数字8。荣耀80系列通过不断创新致力打造最潮流的自由风格，希望为消费者带来无限的想象空间和可能性。

荣耀80 Pro采用6.78英寸，1.5K视网膜级双曲面屏幕，拥有2700*1224分辨率和437 PPI，荣耀80则采用了6.67英寸OLED柔性双曲面屏。相比上一代产品，荣耀80 Pro对屏幕的上下黑边及四个R角的黑边进一步优化缩窄，将视觉干扰降低至接近无边框的既视感。

荣耀80系列的屏幕均支持10.7亿色显示、120Hz超高刷新率及1920Hz高频PWM调光，无论是游戏激战还是播放高帧率视频，画面都更加逼真、流畅，并带来更好的护眼体验。另外，荣耀80 Pro还具备全时HDR画质增强功能，可将SDR视频实时转化为HDR视频效果，提升视频观看体验;支持视频清晰度增强功能，可有效改善网络不佳时微信视频通话的用户体验。

MagicOS 7.0配旗舰芯，智慧生活一步到位

荣耀80系列搭载最新的MagicOS 7.0操作系统，包括荣耀笔记、荣耀剪辑、YOYO建议、智慧互联、Magic文本、安全防护等在内的功能应用，不仅大幅提升场景化生活服务体验，还带来了更出色的跨设备智能协同体验，以及移动办公与用机安全体验，真正做到了想用户所想，解用户所需。YOYO建议功能也以“地铁码、智慧打卡提醒、付款码、快递取件提醒”四大应用，让用户从上下班地铁通勤，到公司上下打卡、到餐饮消费，甚至是到家收取快递，都能尽享智能快捷体验。

荣耀80 Pro搭载的是高通骁龙8+旗舰芯片，在全新MagicOS 7.0带来的升级版GPU Turbo X加持下，很多受到大家欢迎的热门游戏可达到满帧的效果，而且功耗更低、温度控制更好。还支持GPU Turbo X帧率增强技术，能让游戏低帧变高帧、高帧更稳定、满帧更省电。

荣耀80系列均配备了4800mAh大容量电池并支持66W有线超级快充。在急需充电的情况下，可手动开启极速充电模式，15分钟即可充至50%，全面缓解年轻人的电量焦虑。

此外，荣耀还发布了荣耀80 SE来满足细分年轻用户的需求，同样采用120Hz高刷新率、1920Hz高频PWM调光、支持10.7亿色DCI-P3广色域的双曲屏，画面呈现清晰、护眼。前置3200万主摄级镜头加持RAW域多帧算法和全新美颜算法，对光线精准识别，保留酒窝、美人痣等极细微个人特征，逆光场景下也能做到脸部均匀提亮、智能阴影调整呈现立体五官，致力打造极致美颜。6400万后置三摄，以芯片级算法与领先模式，帮助年轻人自由捕捉美好瞬间。66W快充与4600mAh大电池的超长续航，让用户从容面对电量焦虑。荣耀80 SE官方售价为2399元起。

一直以来荣耀品牌坚持双轮驱动的极致产品主义，一个轮子不断洞察消费者需求与痛点，另一个轮子注重以前沿、前瞻技术持续牵引行业向前。通过持续的技术蓄力，此次全新发布的荣耀80系列呈现出体验至上的一贯追求：传承数字系列美学基因，精进工艺带来线条与光影的流动之美;深度调校旗舰芯片带来性能全面升级;以AI Vlog视频大师的技术创新助力年轻人自由自信表达，开启荣耀手机AI影像的全新赛道;让MagicOS 7.0丰富的智慧功能，帮助用户便捷享受生活与工作。荣耀80和荣耀80 Pro将于11月23日17:00开启预售，12月2日10:08正式开售;荣耀80 SE将于11月23日17:00开启预售，12月9日10:08正式开售，参与购买的用户可享受首发优惠，即刻体验“美，出手成片”的愉悦体验。